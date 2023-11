Enmedio de una conferencia de prensa, donde estaban anunciando un concierto que ofrecerán César Costa, Enrique Guzmán y Angélica María, llamada La caravana del rock’n’roll, le preguntaron a Enrique acerca de un video en donde supuestamente él abusa de una menor y en vez de negarlo o no contestar, se le ocurrió decir: “Tiene usted conocimiento de esa foto, ¿la conoces? Yo no, pero me gustaría mucho, porque a mi edad, tener relaciones con una niña chiquita, me encanta”.

Se entiende que lo dijo en tono sarcástico, pero hay cosas con las que no se puede bromear y ésta es una de ellas, no es posible que piense que es gracioso hacer un comentario de ese tipo, es inconcebible.

Francamente no sé si sea soberbia o piensa que puede hacer lo que se le dé la gana, sin consecuencia alguna, pero no habla de un hombre cuerdo, nadie debe burlarse de una situación tan delicada sea o no cierto.

Y por si fuera poco, siguió y habló mal de su nieto (hijo de Luis Enrique y Mayela) es un menor de edad y se refiere a él de manera despectiva, como si fuera una cosa o a un mueble, por eso su mamá, Mayela Laguna, puso un mensaje en sus redes, para pedirle al señor que se abstenga de hablar de su nieto, pues ella va a comprobar que sí es de la familia y hasta el día de hoy es un Guzmán, ya que está registrado legalmente con dicho apellido.

Mayela confirmó que en una fiesta, Enrique Guzmán tocó de manera inapropiada a su hija, aunque ella no estaba presente, pues estaba cambiándole el pañal a su nene, había mucha gente y se dieron cuenta de lo que hizo Enrique, pero no sabe si alguien lo haya grabado y ella respeta la decisión de su hija y de su padre, que no quisieron hacer nada en materia legal.

Mayela teme por su vida y tiene identificado a un hombre que la está siguiendo, e irá a levantar una denuncia de hechos, ya que pudo tomarle fotografías.

La mamá de Apolo, revela que ha recibido amenazas y ya no aguanta la presión, lleva mucho tiempo intentando defenderse de una familia conocida y poderosa en el ambiente artístico.

Mayela no pertenece al medio y ha tratado de salir adelante, pero fue Luis Enrique quien generó esta confusión, al lanzar un comunicado desconociendo al menor y deslindándose de sus obligaciones y la mamá no ha hecho otra cosa más que defenderse, porque pretendían que con el peso de los apellidos Guzmán Pinal, Mayela se sintiera intimidada y se quedara callada.

Mayela reconoce haber cometido errores, pero desde hace tiempo se ha dedicado a cuidar de Apolo, sin el apoyo de Luis Enrique.

Y si ha dado declaraciones, es para protegerse, en caso de que algo le llegara a pasar.

Tengo un pendiente: ¿De qué manera acabará todo esto? Luis Enrique debería poner un alto y hacerse la prueba en un juzgado para corroborar si el menor, es su hijo. Alguien debe exigirle a Enrique que no haga esas declaraciones, que tan sólo confirman qué clase de persona es.

Hay más… pero hasta ahí les cuento.

