Los festivales musicales han ganado gran fuerza dentro de la industria de los espectáculos en vivo en los últimos años y el Corona Capital se ha consolidado como uno de los más grandes en Latinoamérica, por ello año tras año vuelve con una edición que supera a la anterior.

Serán tres días de intensa actividad sonora divididos en cinco diferentes escenarios en donde se presenten más de 100 actos musicales.

El primer día de actividades es mañana viernes y desde el primer acto será una artista con una propuesta interesante, pues es la noruega Hannah Storm quien con su nostalgia rítmica de rienda suelta a las horas y horas de música en vivo.

Belako, Yard Act, Muna, Mild Minds, Alvvays, entre otros, serán actos que se distribuirán a lo largo de todo el día.

Algunos de los platos fuertes de la jornada son el trío femenino Automatic, banda que poco a poco ha ganado gran popularidad en todo el mundo, The Hives, Phoenix, Pulp, Alanis Morrissette y los encargados de cerrar el día, Arcade Fire, exponentes canadienses del indie rock quienes tienen seis álbumes de larga duración y que darán un show desde las 23:30 y hasta la 1:10 de la madrugada.

El segundo día de concierto será el sábado e iniciará en punto de las 15:00 horas con la actuación de la estadounidense Tessa Violet, para dar cabida a otras presentaciones como las de Olivia Dean, Alice Ivy y Barns Courtney, entre muchos otros.

Los actos estelares de esta jornada son The Black Keys, quienes desde el éxito de su canción Lonely Boy desde 2011 no han hecho más que acumular triunfos y conquistar escenarios de todo el mundo con su rock indie.

Por su parte Thirty Seconds to Mars, la banda del reconocido actor Jared Leto junto a su hermano Shannon Leto regresa a México a uno de los escenarios más grandes del país, por ello son de las presentaciones más esperadas de la noche.

La jornada la cerrará Blur, una banda de rock londinense que no pisa ningún escenario en México desde 2015 y que son acto estelar en todos los lugares en donde se presentan, por lo que su presencia escénica será desde las 23:30 y hasta la 01:00 de la mañana.

El domingo, último día de esta edición del Corona Capital, arrancará desde las 14:30 horas con Just Mustard y le seguirán presentaciones como Off!, Gose, Tennis, The Amazons, The Breeders, Feist, The Happy Fits, entre otros.

Sin dejar de lado los grandes nombres que se subirán al escenario en días anteriores, este último es especial, pues Noel Gallagher´s High Flying Birds tomará el escenario para tocar canciones de su repertorio tanto como clásicos del Brit Pop de Oasis, banda que tenía junto a su hermano y que a tres décadas de historia da de qué hablar sobre un posible reencuentro.

Igualmente el Synth pop clásico de los Pet Shop Boys tomará un escenario en el festival e interpretarán grandes clásicos como New York City Boys, Go West, entre muchas otras.

Y para cerrar con broche de oro esta triada británica será The Cure los encargados de ponerle la cereza al pastel de este festival con su rock gótico/post punk, en un momento en que estos estilos han ganado gran público en México.

La banda liderada por Robert Smith se caracteriza por sorprender con la duración de sus conciertos y aunque si bien aparecen con un horario de las 22:45 hasta la 1:15 de la madrugada, es imposible no anhelar una extensión como en 2014 cuando el concierto duró 4 horas y sonaron 50 temas de los británicos.

El fin de semana luce soleado por lo que los paraguas pueden quedarse en casa sin embargo el bloqueador deberá ser una opción.