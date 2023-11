El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reúne con su homólogo de China, Xi Jinping previo a la Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en San Francisco, California, EU.

El encuentro de López Obrador y Jinping es la primera reunión oficial que tendrán en lo que va del sexenio del primero, y en un foro en el que participan 23 naciones con salida al Mar Pacífico y que, juntos, reúnen más de la mitad de las exportaciones a nivel mundial.

Para la reunión multilateral que tendrá lugar en territorio estadounidense, el mandatario mexicano viajó en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) desde el Puerto de Acapulco, en donde realizó su sexta visita de supervisión de los apoyos a la población afectada por el paso del huracán Otis hace más de 20 días.

En su gira, el Presidente es acompañado por -además de la canciller Alicia Bárcena, de avanzada desde el martes- los titulares de Economía, Seguridad, Defensa y Marina, Raquel Buenrostro, Rosa Icela Rodríguez, el general Luis Cresencio Sandoval, el almirante José Rafael Ojeda Durán.

Sobre su encuentro con el dirigente del “Dragón de Asia”, López Obrador dijo en su Mañanera de este miércoles: “es una agenda abierta los temas que consideremos”.

