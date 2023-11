El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el proceso de designación de precandidatos de Morena a las 9 gubernaturas que estarán en juego en 2024.

Este martes, desde Culiacán, Sinaloa, el titular del Ejecutivo -tras ser cuestionado sobre el tema- señaló que el proceso interno de Morena fue bueno:

“Me da mucho gusto que se estén llevando a cabo bien las cosas en todos los partidos, en lo que tiene que ver con Morena, que es el que ha estado resolviendo, pues todo ha salido muy bien”.

Y con respecto a quienes han criticado a Claudia Sheinbaum -a quien él le entregó “el bastón de mando”-, el titular del Ejecutivo dijo que esas personas han actuado de mala fe; el mandatario mexicano reiteró que considera a Sheinbaum Pardo una mujer “excepcional”.

“Yo ya entregué el bastón, aunque algunos dicen que no es cierto, no me conocen y además siempre actúan de mala fe, siempre cuestionan, pero yo he procurado en toda mi vida pública ser consecuente, siempre hacer lo que digo, lo que pienso, no tengo un doble discurso, una doble moral, no soy hipócrita”.

Y, con respecto a la decisión del excanciller Marcelo Ebrard de mantenerse en Morena, dijo pese a lo legítimo que sean los intereses personales siempre:

“Tiene que ponerse por delante el interés del pueblo, de la nación. Eso es la política, es servicio, un apostolado, no es una actividad lucrativa, es una actividad humana para apoyar al prójimo. Si no se le tiene amor al pueblo, no se es político”.

Y reiteró su sentencia sobre la politiquería:

“El que no le tiene amor al pueblo, no es político, es un politiquero, arribista, oportunista, lambiscón, achichincle, cualquier cosa, menos político”.

Desde junio, el partido fundado por López Obrador arrancó la definición de sus aspirantes a la Presidencia, las 8 gubernaturas y la jefatura de Gobierno de la CDMX que se disputarán en 2024.

Los ganadores de las encuestas son:

Presidencia de la República: Claudia Sheinbaum

Yucatán: Huacho Díaz

Veracruz: Rocío Nahle

Tabasco: Javier May

Puebla: Alejandro Armenta

Morelos: Margarita González

Jalisco: Claudia Delgadillo

Guanajuato: Alma Alcaraz

Chiapas: Eduardo Ramírez

Ciudad de México: Clara Brugada

Y la conducción del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) quedó en manos de Sheinbaum Pardo desde el 7 de septiembre, mientras que el titular del Ejecutivo se dedicará en los poco más de 10 meses que le restan a su mandato solo a gobernar:

“Yo estoy ya dedicado a terminar obras, ya me faltan 10 meses, como ayer cumplí 70 años, como dicen mis adversarios ‘ya estoy chocheando’ este, aunque todavía estoy bateando arriba de 300, pero bueno ya en ese movimiento de transformación, ya están saliendo los coordinadores. Todo muy bien”.