Roberto Carlos, exfutbolista brasileño, lanzó “Striver”, la red social que promete estar “libre de acoso”.

Lo anterior ocurrió en una conferencia de prensa a la cual también asistió Gilberto Silva -exjugador del Arsenal y de la Selección de Brasil-.

Ambos exfutbolista profesionales presentaron “Striver” en la cual los usuarios pueden compartir contenido, mensajear y demás funciones “libres de acoso”.

La presentación ocurrió la tarde de este 14 de noviembre durante el desarrollo de la Feria Tecnológica ‘Websummit’ de Lisboa, Portugal.

La característica de la red social es que será moderada por la Inteligencia Artificial con el fin de evitar que los usuarios cometan abusos, hagan comentarios de odio, discriminatorios, ser “libre de acoso”.

“Estoy orgulloso de unirme a Striver, ya que nuestro objetivo es ser la primera plataforma de redes sociales libre de abuso del mundo, creada por futbolistas para fanáticos” tuiteó Roberto Carlos quien es accionista de la red.

The time to tackle online abuse in football is now.

I’m proud to be joining Striver, as we aim to be the world’s first abuse-free social media platform, created by footballers for fans.

Join the movement. Join Striver now: https://t.co/z9AAvBNARC #Striver #RemovingHate pic.twitter.com/TsbOdP7p42

— Roberto Carlos (@Oficial_RC3) November 14, 2023