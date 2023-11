Morena aprueba en comisiones del Senado renuncia del ministro Zaldívar

Sin importar los argumentos de la oposición, Morena aprobó en la Comisión de Justicia la renuncia de Arturo Zaldívar Lelo de la Rea al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y se espera que este miércoles el dictamen pase al pleno para su aprobación.

“Creo que el haber anunciado el solicitante su adhesión a un proyecto político, cualquiera que este sea, evidencia la utilización del cargo como escalón y contribuye a una indebida politización del Poder Judicial poniendo en entredicho la tan necesaria autonomía que es el cimiento de la división de poderes”, argumentó el morenista Rafael Espino.

No obstante, a pesar de estar en contra de la renuncia anunció su voto a favor porque “sólo hay algo peor que trivializar las causas de las renuncias y en mi opinión es el forzar a obligar a alguien a desempeñar un cargo sobre el que ya manifestó su renuencia”.

Te podría interesar: Descarta Sheinbaum formación de tribus en Morena

Al respecto, la senadora del PRI, Claudia Anaya, consideró que “no existe una causa grave del ministro para renunciar a su cargo, más bien existe un interés personal. Y a mí lo que me parece es que estamos aceptando una distorsión constitucional de la división de los poderes”.

Explicó que esta decisión viola los derechos del próximo presidente de la República de nombrar a un ministro de la Corte. “Dónde están los derechos de la ciudadanía, los derechos de quien asuma la presidencia a partir de 2024, de los ciudadanos para mantener una Corte libre e independiente y con su garantía constitucional de nombramientos escalonados y, dónde están los derechos de quien asuma la presidencia de 2024 de hacer un nombramiento en ese año”, cuestionó la priista.

La senadora del PAN, Indira de Jesús Rosales, consideró legítima la aspiración personal del ministro, pero esto no atiende su causa grave para renunciar al cargo.

El también panista Damián Zepeda, declaró que no sería digno que Arturo Zaldívar continuará como juez constitucional.

Te podría interesar: AMLO promete volver a Badiraguato antes de que concluya su sexenio

“Como ministro perdió ya toda capacidad de ser ministro. ¿El tema de causa grave o no? La verdad yo simpatizo con la idea de que no puedes obligar a alguien a estar en un cargo que no quiera estar. Creo que desgraciadamente no está bien regulado. (…) Y particularmente sería contra todo sentido común que obligues a una persona a estar donde no quiere estar, pues que le ponemos una pistola para estar como este ministro”.

El dictamen propuesto por la comisión que preside la ex ministra Olga Sánchez Cordero, establece que “nadie puede ser forzado a desempeñar un trabajo, como lo establece el artículo 5 de la Constitución Política”.

También se hace referencia a que “hay un derecho humano superior que es el libre desarrollo de la personalidad y con independencia del cargo público que está ejerciendo el ministro en cuestión; tomando una decisión que lo deja en la posibilidad de enfrentar el problema que sea, ya sea de tipo personal o cualquier otro por considerar”.

LEO