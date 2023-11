“Hay algunos que no les gusta que venga a Badiraguato, pero a mí me gusta, fíjense. Ahora sí que ‘mi gusto es’ y saben ¿por qué me gusta? No estoy de acuerdo a los estigmas, no estoy de acuerdo en que tachen a la gente de mala cuando toda la gente, todo el pueblo, es bueno”.

Con estas palabras el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó la que sería su séptima visita a la tierra que vio nacer a narcotraficantes como Rafael Caro Quintero o el “Chapo” Guzmán, en lo que va de su sexenio.

Lo anterior, durante la ianuguración de la carretera Badiraguato – Guadalupe y Calvo, tramo Badiraguato – Los Frailes, López Obrador aseguró que regresará al municipio porque no comparte los estigmas sobre la localidad y que se califique a las personas de “malas”.

El titular del Ejecutivo destacó que nadie nace malo sino que son las circunstancias que llevan a “algunos” a las conductas antisociales:

“No nacemos malos, todos nacemos buenos, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales, pero yo creo mucho en los seres humanos, creo mucho en la bondad de nuestro pueblo, por eso voy a seguir viniendo porque me siento muy orgulloso de ser mexicano, de estar aquí en Sinaloa, y de estar en Badiraguato”.

Y a renglón seguido López Obrador destacó los programas sociales de su gobierno como las pensiones para adultos mayores y las becas para alumnos de educación básica.

La ruta que inauguró el mandatario mexicano estaba pendiente de concluirse desde 1967, y contó con una inversión de 2 mil 866 millones de pesos para pavimentar con concreto asfáltico 140 kilómetros.

