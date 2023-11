María Antonieta -conocida por su personaje de “La Chilindrina”- le declaró su amor al viudo de Talina Fernández y a Otto Sirgo; él actor cubano la bateó.

En entrevista para medios -retomada por ‘Sale el Sol’- “La Chilindrina comentó que está abierta al amor luego de pasar cuatro años del fallecimiento de su esposo el locutor Gabriel Fernández.

Sobre quienes serían los candidatos mencionó a dos hombres, el primero se trata del viudo de “La Dama del Buen Decir”, es decir, José Manuel Fernández.

“Puede que… digo, no estoy tan grande como Talina, pero a lo mejor… no, la verdad, Talina era, en paz descanse mi amiga linda y adorada. Ni tengo la capacidad intelectual ni la facilidad de palabra que ella tenía, pero también soy divertida, soy una viejita divertida, pues a lo mejor le gusto”, dijo en entrevista.

A quien también le echó ojitos fue a Otto Sirgo, actor cubano, y en el caso del artista su mensaje resultó ser más directo.

“Señor Otto Sirgo, si usted está viendo alguna de estas cámaras y le interesa una viejita simpática, esa sí puedo ser yo. No doy mucha lata, y me encantaría agarrarle la manita, con eso me conformo. Con ver la tele, agarrarle la manita, y que nos vayamos al cine y a tomar café”.

Sin embargo, dijo que no está en sus planes casarse y que “yo lo quiero junto a mí, agarrados de la manita, pero no, sin un papel de por medio (acta de matrimonio)”.

Otto Sirgo la rechaza

Las palabras de María Antonieta llegaron a los oídos de Otto Sirgo por lo que no tuvo empacho en responder y batear a “La Chilindrina”.

“Yo ahorita no estoy para una relación y dentro de un año voy a estar menos. Yo no estoy buscando nada, no estoy tratando de conseguir algo, para nada”, dijo para “Sale el Sol”.

Agregó que no se opone al amor pero recalcó que no lo buscará y añadió que en el caso de María Antonieta:

“Obviamente no va a pasar nada, pero sí pasara, yo preferiría que pasara con María Antonieta de Las Nieves y no con ‘La Chilindrina’”.

Y aunque reconoció que él y María Antonieta comparten algo en común, como lo es haber perdido a sus últimas parejas sentimentales, solo es empatía y nada más.

LEO