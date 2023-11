A pesar de los llamados a la unidad en el que coincidieron los ganadores de las encuestas de Morena para designar a quienes coordinarán los comités de defensa de la 4T en ocho estados y la Ciudad de México, el proceso terminó con inconformidades de los diputados Ignacio Mier y Antonio Pérez Garibay.

El primer en mostrar su descontento fue el coordinador del Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, quien decidió no presentarse a la conferencia de prensa en la que se presentaron los resultados de los sondeos para Puebla que ubicaron a su primo, el senador Alejandro Armenta como el mejor posicionado, y a la ex alcaldesa de la capital poblana, Claudia Rivera.

Te podría interesar: Margarita González será la coordinadora de la 4T en Morelos

Media hora después, Mier subió un mensaje en su cuenta de “X” en la que anunció que el domingo fijará su postura, “luego de consultar con los miles de poblanas y poblanos que generosamente me brindaron su apoyo”.

Detalló que convocará a los coordinadores regionales y subregionales, a los coordinadores municipales, a coordinadores especiales de municipios prioritarios de la red de mujeres y al colectivo ciudadano.

“Los jovenachos van a estar presentes y toda nuestra estructura territorial y vamos a tomar una decisión.

“Respecto a los resultados del Estado de Puebla, por responsabilidad, congruencia y consistencia, fijaré mi posición referente a éstos una vez que consulte con los miles de poblanas y poblanos que generosamente me brindaron su apoyo”, expresó en la red social.

Señaló que lo hará así porque es el proyecto de todo un movimiento socialmente organizado y no de un solo hombre.

“Es un asunto de congruencia y consistencia política. Así como empezamos a organizar, desde la base nuestro proyecto, de la misma manera, cualquier decisión tiene que ser consultada con el pueblo, porque el pueblo organizado es el que salva realmente cualquier sociedad”, apuntó en un video que subió a su cuenta de “X”.

Los datos de las encuestas, dijo Mier, demuestran que su movimiento es una gran esperanza de transformación para el país.

Destacó además que es fundador e integrante de Morena, que nunca haría algo para dañar al presidente López Obrador y enfatizó que nunca le han importado los cargos, sino la transformación del país.

Por su parte, el diputado Pérez Garibay reclamó que una persona, la cual declinó identificar, les avisó dos horas antes los resultados de las encuestas en Jalisco y que la decisión ya estaba negociada.

Al igual que Mier, el legislador jalisciense optó por no presentarse en la conferencia y dejar el hotel donde se realizaba la presentación de los resultados.

“Yo no voy a soportar eso, mi dignidad vale más que cualquier competencia, me retiro del tema, lo van saber más adelante, no quise pertenecer a la conferencia de prensa en este momento, la están dando ellos allá dentro. Yo me retiro de todo el proyecto. Antonio Pérez Garibay no continúa en esto.

Te podría interesar: “Nos avisaron que Jalisco estaba ya negociado”: Pérez Garibay rechaza participar en conferencia de Morena

“Jalisco es más que cualquier proyecto. Se tiene que respetar y que hayan venido a mí y a mis demás compañeros, que estábamos todos sentados, junto con la presidenta del partido de Jalisco y nos hayan dicho quién va a ser el ganador o la ganadora de la encuesta, Antonio Pérez Garibay no está”, dijo el legislador.

Aclaró que no se retiraba del partido, sino solo de la conferencia de prensa porque no se iba a prestar a una farsa.

Pérez Garibay, quien es padre del piloto de Fórmula 1, “Checo” Pérez dijo que buscará a la coordinadora nacional de los comités de defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum, para saber si lo que le dijeron, de que a nombre de ella se pactó Jalisco, era verdad.

Al presentar los resultados finales luego de tomar en consideración la regla de género, Mier sería la primera fórmula al Senado por Puebla.

EAM