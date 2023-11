El diputado federal Antonio Pérez Garibay decidió no participar en la conferencia en la que se presentaron a los aspirantes ganadores de las encuestas para definir a la persona que coordinará los comités de defensa de la 4T para el estado de Jalisco.

El papá del piloto de Fórmula 1, “Checo” Pérez, reclamó que dos horas antes de que el presidente de Morena, Mario Delgado, les diera a conocer los números finales de los sondeos, una persona les informó cómo quedaban los aspirantes y que había un arreglo en ello.

“Yo no voy a soportar eso, mi dignidad vale más que cualquier competencia, me retiro del tema, lo van saber más adelante, no quise pertenecer a la conferencia de prensa en este momento, la están dando ellos allá dentro. Yo me retiro de todo el proyecto. Antonio Pérez Garibay no continúa en esto.

“Jalisco es más que cualquier proyecto. Se tiene que respetar y que hayan venido a mí y a mis demás compañeros, que estábamos todos sentados, junto con la presidenta del partido de Jalisco y nos hayan dicho quién va a ser el ganador o la ganadora de la encuesta, Antonio Pérez Garibay no está”, dijo el legislador.

Aclaró que no se retira del partido, sino solo de la conferencia de prensa porque no se iba a prestar a una farsa.

El legislador declinó precisar quién fue la persona que acudió a informarles con anticipación de los resultados de la encuesta, y lo más lamentable, sostuvo, fue el involucramiento de la coordinadora nacional de los comités de la 4T, Claudia Sheinbaum.

“Que nos digan ya estaba negociado y pactado Jalisco, yo no lo voy a soportar, Jalisco es más que un tema personal. Jalisco y los jaliscienses no se merecen esto. Voy a confirmar y a ver qué es lo que sigue, pero en este momento no acepté estar en la conferencia”, afirmó Pérez Garibay.

Finalmente dijo que buscará un acercamiento con Sheinbaum para saber si lo que le dijeron era verdad.

