La innovación es una de las cualidades que han mantenido en el gusto del público el arte teatral con el paso de los años, sin embargo, el director de Noé Alvarado sostiene que el volver a lo tradicional hace llamativas a las obras pues sale de lo habitual.

“Es curioso que en la búsqueda de experiencias nuevas en el teatro, tanto el público como los directores hemos dejado de lado la forma clásica y tradicional de hacerlo y absolutamente todos sabemos hacerlo pero, en lo personal, luego de varios años de haber hecho el teatro de muchas formas, me surgieron ganas de regresar a la forma antigua”, contó el director en entrevista con 24 HORAS.

De esta manera es que Alvarado tomó el clásico de Don Juan Tenorio, el cual si bien es teatro clásico, su argumento se encuentra con narrativas de actualidad y por ello recibe el nombre de Don Juan Tenorio y el precio de la vida.

“Todos lo conocemos de una u otra manera, aunque no conozcamos la raíz del personaje, reconocemos su nombre por cierta expresión que existe en el lenguaje y porque infinidad de personajes nacieron a partir de éste.

“En ese sentido, cuando yo pensé en llevarla a cabo en el escenario tuve en cuenta en que al ser un clásico, muchos lo adaptan y así ha sido muchas vece, pero pensé un poco en cuestionar a esta figura, los valores que propone y qué significa un Don Juan en la vida actual, sobre todo en una época en donde el machismo, el libertinaje y el desromantizar el pasado, son temas que se han puesto sobre la mesa”, continuó.

De tal manera que esta propuesta ha sido ya muy bien recibida por el público, pues ahora presenta su sexta temporada.

“Es de agradecer que una obra teatral independiente dure tantas temporadas porque creo que habla de su calidad y de que ha gustado a la gente. Para mí es emocionante cada vez que se monta, me parece muy interesante la manera en cómo ha envejecido porque estoy seguro que ninguna temporada es ni ha sido igual a otra.

“En un inicio, desde luego no se decidió montar ante el público hasta que no se reconoció cierta fortaleza en ella, pero conforme han pasado los años hay más química entre el elenco y en la manera en cómo nos hemos acoplado.

“Si bien no permanecen exactamente todos los mismos actores, los que ya estuvieron anteriormente logran atraer de corta forma a los que se integran, de tal manera en que puedo asegurar que si alguien ya la vio, verá algo diferente en esta temporada”, declaró.

Otro de los puntos fuertes de esta puesta en escena recae en el escenario en el que se desarrolla.

“Una vez más nos recibe el Instituto Cultural Helénico y es sin duda el mejor foro que puede haber para llevarse a cabo porque su romántico Claustro y la capilla Gótica brindan una atmósfera sin igual para desenmascarar este clásico del romanticismo en su terreno”, finalizó el dramaturgo Noé Alvarado.

