Está comenzando a orquestarse el peor de los temores de Marvel Studios, a un día de que se lleve a cabo el estreno de “The Marvels”, la crítica cinematográfica ha dado a conocer sus primeros comentarios respecto a esta nueva cinta, los cuales no pintan nada bien.

De acuerdo con Rotten Tomatoes, famoso sitio web en el que tanto expertos dentro del medio como fans emiten sus críticas y comentarios respecto al estreno de cualquier serie o película, la nueva cinta del UCM no promete mucho, ya que en su debut apenas acumula un 55% de aprobación, un índice muy bajo.

Estos son algunos de los comentarios que con 88 calificaciones hasta el momento ha emitido la crítica a un día de su estreno en nuestro país:

Hasta antes del anuncio del estreno de “The Marvels”, “Ant Man and The Wasp: Quantumania” había sido catalogada como la peor cinta del UCM, aún falta tiempo para que esta nueva entrega ocupe ese lugar, pero conformen pasen las horas, el índice de aprobación podría seguir bajando.

The first reviews are in for #TheMarvels – currently it's Rotten at 54% on the Tomatometer, with 69 reviews: https://t.co/PFPpwCsGCo pic.twitter.com/4VcAbtUYwn

— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) November 8, 2023