Ante la ausencia del preciado E3 los gamers pueden seguir disfrutando de eventos para su comunidad organizados por los propios estudios de videojuegos, tal es el caso del Summer Game Fest en verano, y ahora está próximo el The Game Awards, a celebrarse en diciembre.

Por lo que estamos a poco menos de un mes para conocer qué juegos se llevarán la gloria, pero primero lo primero, aún falta conocer la lista de nominados para cada categoría del gaming para esta edición de los premios, la buena noticia, The Game Awards reveló la fecha en que conoceremos esta lista.

lunes 13 de noviembre a las 18:00 horas (Horario peninsular) por medio de una transmisión liderada por el organizador principal de los premios, 30 categorías de The Game Awards. Conoceremos la lista de nominados el próximoa las 18:00 horas (Horario peninsular) por medio de una transmisión liderada por el organizador principal de los premios, Geoff Keighley y donde se mencionarán los nominados a lasde The Game Awards.

Entre las categorías se encuentra el esperado Game of the year y en un año donde hemos tenido impecables lanzamientos será difícil escoger al merecedor del galardón, ¿Será The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Spiderman 2 o Baldur’s Gate? No queda más que esperar para descubrirlo.

La transmisión de los nominados podrá seguirse a a través de sus canales oficiales en YouTube y Twitch.

¿Cuándo se celebrará la ceremonia principal?

Anunciada el pasado agosto, la gala y entrega de premios de The Game Awards se realizará el próximo 7 de diciembre en el Teatro Peacock (antes Teatro Microsoft) en Los Angeles, al igual que la lista de nominaciones, el evento será transmitido en sus canales de YouTube y Twitch.

El evento no solo premiara a los videojuegos en distintas categorías, sino que también presentará grandes novedades en la industria y próximos lanzamientos fielmente guardados para ese momento, recordemos que el año pasado God of War: Ragnarok, se llevó 6 de las 11 nominaciones que recibió, mientras que Elder Ring se coronó como el Juego del Año.

Monday, #TheGameAwards nominees will be announced. 📅 Monday, November 13

⏰ 9a PT / Noon ET / 5p GMT

📍 https://t.co/Cp7TpPPTKv Join @geoffkeighley for the global livestream — nominees in more than 30 categories will be revealed. pic.twitter.com/Eu42F4ad9T — The Game Awards (@thegameawards) November 7, 2023

