El internet ha explotado luego de que Rockstar Games haya anunciado la fecha oficial del lanzamiento del primer tráiler de uno de sus nuevos videojuegos más esperados por la comunidad gamer, se trata nada más y nada menos que de las primeras imágenes del nuevo “GTA VI”.

A través de la cuenta oficial de X de Rockstar, Sam Houser, presidente de este estudio, anunció que para el mes de diciembre, exactamente a principios de mes, se revelará el primer avance de este nuevo videojuego que pertenece a una de las franquicias más exitosas en la historia de los videojuegos y que ha atrapado a más de una generación.

“Estamos muy emocionados de informarles que a principios de diciembre lanzaremos el primer avance del próximo Grand Theft Auto. Esperamos muchos años más compartiendo estas experiencias con todos ustedes”, dijo Sam Houser a través de la cuenta de X de Rockstar Games.

Este anuncio sobre el tráiler del nuevo GTA VI viene acompañado por la celebración del 25 aniversario de la creación de Rockstar Games, el estudio fundado en 1998 quiere celebrar con todos sus fans dándoles una pequeña probada de lo que verán en esta nueva entrega.

Recordemos que en los últimos meses, algunos creadores de contenido que son muy cercanos a la compañía, habían revelado que el tráiler de este nuevo Grand Theft Auto, estaba por salir pronto, pero ningún avance llegaba, lo que estaba comenzando a preocupar a los fans, quienes incluso bromeaban que el GTA VI nunca existió.

Ahora, con este anuncio oficial por parte de la compañía, se espera que el lanzamiento oficial al mercado sea aproximadamente a mediados de 2024. Tuvieron que pasar cerca de 10 años para conocer el siguiente número de esta franquicia, ya que el GTA V salió al mercado el 17 de septiembre de 2013, de igual manera en aquel entonces, la comunidad gamer estalló en júbilo por la gran trama que fue presentada.

We are very excited to let you know that in early December, we will release the first trailer for the next Grand Theft Auto. We look forward to many more years of sharing these experiences with all of you.

Thank you,

Sam Houser

— Rockstar Games (@RockstarGames) November 8, 2023