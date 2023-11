¿Alguna vez te has puesto a pensar que existiría relación entre el actor chileno Pedro Pascal y el expresidente socialista de Chile, Salvador Allende?

A continuación te platicamos qué tienen que ver el uno con el otro y por qué la historia de la madre del actor resulta muy importante.

Pedro Pascal nació en Santiago de Chile el 2 de abril de 1975 y sus papás, Verónica Pascal y José Balmaceda fueron simpatizantes de Allende.

Alrededor de la fecha del nacimiento del actor, sus padres estuvieron involucrados en el movimiento contra la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Cuando él era apenas un niño, su familia tuvo que salir del país y exiliarse en Estados Unidos debido a que se oponían a aquel dictador.

Pero ese no es el único motivo por el que tuvieron que abandonar el país, también existe otro del que poco se sabe porque el protagonista de The last of us suele ser muy discreto con su vida privada.

¿Quién fue Verónica Pascal?

La madre del actor es de suma importancia para esta historia y su vida familiar tuvo mucho que ver con el exilio de ella y su familia.

Verónica Pascal Ureta fue una psiquiatra infantil y prima de Andrés Pascal Allende, quien a su vez fue sobrino de Salvador Allende.

Este parentesco fue el que los hizo estar tan involucrados en la oposición contra la dictadura de Pinochet y más cerca del ambiente político.

Lamentablemente, fue en el año 2000 (cuando Pedro iba a cumplir 25 años) que su madre se suicidó y esto cambió la vida de Pedro para siempre.

Resulta que para homenajear la vida de su madre lleva su apellido en lugar del de su padre, que es lo más común.

