Quienes se oponen a la ratificación de la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, es porque están involucrados en temas de corrupción, consideró el jefe de Gobierno, Martí Batres.

En conferencia, el mandatario capitalino advirtió que la permanencia de Godoy no es un tema de “cabildeos” entre los políticos, sino de congruencia y resultados, los cuales son visibles por parte de la abogada de la capital del país quien ha combatido a la delincuencia, la corrupción y dio una mayor atención en el tema de la violencia contra las mujeres.

A unos días de que se discuta este tema en el Congreso local, Batres aclaró que su administración realizó una valoración de los trabajos hechos en la Fiscalía, que han sido positivos, motivo por el cual acompañaron la prolongación de su gestión. Sin embargo, agregó que hay grupos opositores que no quieren la ratificación porque están involucrados en temas de corrupción.

Aseguró que no tienen ningún argumento para oponerse a la ratificación de Godoy y apuntó algunos resultados durante su gestión como la baja de secuestros en 88 por ciento, disminución de los delitos de alto impacto un 58 por ciento, homicidios un 51 por ciento, entre otros temas.

Batres advirtió que a quienes les interesa que no se ratifique a Ernestina Godoy es “a los delincuentes, es a la delincuencia, a la delincuencia común o de cuello blanco”.

Abundó que si en las esferas políticas hay alguien que se oponga a la permanencia de la fiscal, seguramente es por casos de corrupción, porque tienen cuentas pendientes con la justicia y lo que quieren es gozar de la impunidad.

Aseguró que quienes buscan frenar que la fiscal continúe al frente del organismo de justicia desde las esferas políticas es porque “defienden a la corrupción”.

“Si hay un conjunto de razonamientos de por qué se debe ratificar a la fiscal y si el conjunto de las fuerzas aprobaron la elección de la propia fiscal, ¿cuál es el punto? ¿qué argumento?”, refirió.

Destacó que desde que fue electa fiscal hasta el día de hoy, Godoy ha dejado en claro las acciones en materia de procuración de justicia y que su labor es comprobable con la cantidad de bandas criminales desmanteladas, erradicación de niveles de impunidad, disminución del secuestro, elevación de los índices de confianza ciudadana en la Fiscalía y en la Policía de Investigación, entre otros ámbitos.

