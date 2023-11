Previo a sus presentaciones en el Festival Hell and Heaven 2023, como gesto de aprecio y dando la bienvenida al Estado y al Festival, el presidente municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal entregó a ambas agrupaciones una calavera de azúcar de gran tamaño y con un diseño personalizado para cada una, en el marco de la celebración de Día de Muertos en el país. Ambos grupos compartieron el presente en sus redes agradeciendo la hospitalidad y quedando sorprendidos por la calavera hecha de azúcar y el nivel de detalle en ellas.

Los iconos del rock cerraron con broche de oro el festival

Con una legendaria actuación llena de clásicos fue que los actos de Guns and Roses y Billy Idol cerraron a lo grande el festival de metal Hell and Heaven Open Air 2023, ante poco más de 80 mil personas que abarrotaron y corearon los grandes éxitos de estos artistas que encabezaron el tercer día de actividades del festival en el Foro Dinámico Pegaso en Toluca, Estado de México.

La euforia inundó a las masas cuando Axl Rose y compañía salieron al escenario alrededor de las 9 media de la noche para ofrecer un set de casi 4 horas donde complacieron con éxitos como Sweet Child O’ Mine, Welcome to the Jungle, November Rain o Estranged.

Por su parte, Billy Idol ofreció un show de al menos hora y media presentando sus inmortales éxitos como Dancing with myself, Rebel Yell o Eyes withourt a face, a sus 67 años el cantante dejo muy claro que no requiere de un gran show para sorprender, ya que él es el show por sí mismo.

