El Gran Premio de Brasil culminó con un nuevo dominio de Red Bull, para quedar a solamente dos carreras para finalizar la temporada 2023 en la categoría reina del automovilismo deportivo.

La victoria número 17 en una temporada llegó para Max Verstappen, que selló un fin de semana perfecto en Brasil, tras conquistar el último evento sprint del año y la carrera de este domingo en el Gran Circo.

Sin haber presentado mayores problemas durante las 71 vueltas del circuito brasileño, el abandono de Ferrari por cuenta de Charles Leclerc en la vuelta de formación, favoreció a una salida limpia para el neerlandés, antes de que se detuviera el evento momentáneamente por el choque entre Esteban Ocon y Kevin Magnussen.

En el caso del mexicano, a pesar de que Sergio Pérez comenzó desde la novena posición, el tricolor solo alcanzó la cuarta plaza al verse incapaz de superar a Fernando Alonso por un último cupo en el podio, pero con mejor rendimiento que Mercedes y concretamente con Lewis Hamilton, que tuvo una decepcionante actuación al igual que toda la escudería alemana.

Aunque el mexicano alcanzó a superar al español en la vuelta 70 para establecerse en el tercer sitio de la carrera, un mal manejo durante las zonas de DRS, le permitieron al asturiano el recuperar el tercer lugar durante el último giro por el circuito sudamericano, para sumar el octavo podio de la temporada.

Lando Norris fue elegido como el piloto del día, luego de iniciar en el sexto lugar y para finalizar en el segundo sitio, solo por debajo del neerlandés. En el caso de Alonso, el ibérico llegó a 106 podios en su historia como piloto de Fórmula 1, para igualar a Alain Prost en el cuarto lugar histórico de pilotos con más victorias.

MAX VERSTAPPEN WINS IN SAO PAULO!!! 🏁🏆🥳

Lando Norris finishes second. Fernando Alonso fends off Sergio Perez on the line to take the final podium place! #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/04VYPz2r9Y

— Formula 1 (@F1) November 5, 2023