Luego de las escandalosas imágenes que se difundieron a media semana en donde se mostraban cientos de muertos luego de que las fuerzas militares de Israel bombardearan ambulancias y hospitales que trasladaban a ciudadanos palestinos, el contralmirante, Daniel Hagari, justificó estas acciones cometidas en la región conocida como Franja de Gaza.

De acuerdo con las declaraciones de este integrante del ejército israelí, la organización terrorista de Hamás habría estado usando los hospitales en esta región para la elaboración de una red de túneles subterráneos para movilizar tropas e infiltrarse para llevar a cabo sus operaciones.

Durante la conferencia de prensa que otorgó el portavoz de las FDI presentó un video del hospital Sheikh Hamad, ubicado en la Franja de Gaza, en este video se puede apreciar una pequeña entrada en el costado del edificio y que presuntamente servía como conexión a esta red de pasadizos para Hamás.

“El hospital se construyó en 2010, y Hamás lo alzó encima de su infraestructura terrorista, por lo que ahí habría una estructura usada únicamente para sus actividades terroristas clandestinas”, dijo Sheikh Hamad a los medios de comunicación.

Esta unidad médica junto al hospital indonesio fue señalada dentro de los edificios que sirven como accesos a esta red subterránea, el integrante de la FDI también subrayó que sus elementos tuvieron un enfrentamiento contra integrantes de esta organización criminal en estos hospitales.

“Su uso no solo es en hospitales, también ambulancias. Quieren ganarse la simpatía del mundo por la muerte de otras. No solo es una práctica terrorista, con un pilar clave de sus operaciones. Nosotros no iniciamos esta guerra, no queríamos esta guerra, seguiremos trabajando en cumplimiento con las leyes internacionales”, reafirmó.

Por último, presentaron una llamada telefónica que fue interceptada en donde acusan que Hamás ha montado una campaña sobre el desabasto que hay en la región, ya que en dicha llamada se habla sobre el robo de combustible y otros artículos.

In a briefing to international media outlets, IDF Spokesman Rear Adm. Daniel Hagari reveals new intelligence information and evidence showing Hamas's use of medical facilities in the Gaza Strip for terror purposes.

Hagari presents a video showing an underground entrance from… pic.twitter.com/CzRyXnwnel

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 5, 2023