Bien dicen que en ocasiones, el fanatismo dentro del mundo del futbol puede llegar a ser peligroso, sobre todo en cuestiones cuando los triunfos y derrotas de un equipo pueden llegar a repercutir en acciones de nuestra vida diaria, así le sucedió a un aficionado de Boca Juniors en Argentina.

De acuerdo con el medio argentino “Crónica TV”, un aficionado del equipo argentino identificado como Marcelo se suicidó luego de que el finalista de la Copa Libertadores perdiera la final del certamen sudamericano contra el Fluminense de Brasil, esta derrota caló muy hondo dentro de su sentir por lo que decidió quitarse la vida.

El testimonio de este hecho fue relatado en la televisión argentina por parte de su madre, quien envuelta en lágrimas y con la camisa de su hijo de 23 años relataba que las derrotas de su equipo le afectaban demasiado, al grado de que llegaba a golpearse o ponerse muy triste.

“Si perdía estaba mal, se ponía triste, pegaba piñas, decía que era lo más grande. Boca es una basura, porque me mataron a mi hijo, por ellos se mató. Y yo ahora no lo tengo y no hay ningún jugador que haya venido a mí a darme el pésame”, dijo la madre a los medios de comunicación.

Marcelo se desempeñaba como policía en Buenos Aires, Argentina, y al igual que muchos aficionados en aquel país, el futbol es considerado uno de los elementos más importantes de su vida diaria, llegando a considerarse un tipo de religión la afición por su equipo de futbol.

Por último, la madre hizo un llamado de atención para que los padres estén al pendiente de la salud mental de sus hijos para que puedan detectar las señales y evitar que sucedan esta clase de actos.

“No pensé que mi hijo iba a llegar a ese límite de matarse. Hace algunas semanas le había dicho al papá ‘si Boca no gana el 4 de noviembre yo me mato’. Pensamos que estaba haciendo un chiste. Que tomen conciencia los jóvenes, que piensen su familia.”

