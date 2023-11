Por presunto plagio demandan a Mariah Carey por el título de ‘All I Want For Christmas Is You’.

Andy Stone -músico country bajo el nombre de Vince Vance y vocalista del grupo ‘Vince Vance & the Valiants’- demandó este 1 de noviembre en Los Ángeles a Carey por presunto plagio por dicha canción.

Cabe recordar que Vance lanzó en 1989 el sencillo navideño ‘All I Want For Christmas Is You’, mientras que Mariah sacó y grabó la canción en 1994 con el mismo título, pero esta interpretación estuvo coescrita junto con Walter Afanasieff.

De acuerdo con la querella por presunto plagio presentada por Andy Stone, argumenta que Carey inventó la historia de cómo escribió la canción y agrega que la melodía tiene las mismas progresiones de acordes y estructura por lo que infringe los derechos de autor y sin tener ganancias por su canción.

Sin embargo, indicó que la frase de la canción ‘All I Want For Christmas Is You’ no la inventó él:

“Puede parecer un lenguaje común hoy en día, en 1988 era, en contexto, distintiva (…). Además, la combinación de la progresión de acordes específica en la melodía combinada con el gancho textual era una copia de más de 50% del trabajo original (de Stone), tanto en la elección de la letra como en la expresión de los acordes”.

Esta no es la primera vez que Andy Stone demanda a Carey ya que en junio de 2022 presentó una primera denuncia -por derechos de autor- pero añadió a su querella a Afanasieff y Sony Music Entertainment, pero pidió desestimarlo en noviembre de ese mismo año.

