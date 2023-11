En redes sociales se viralizó un clip que muestra como cientos de fans así como habitantes de Nueva York con motivo de las celebraciones de Halloween decidieron hacer un baile masivo con el clásico imperdible de Michael Jackson, “Thriller”.

Este miércoles dio inicio a una de las temporadas más esperadas de chicos y grandes, es decir, Halloween. En donde los disfraces de los personajes más terroríficos del cine, series, caricaturas o películas, comenzaron a circular por diferentes partes de la república mexicana así como en algunos países, esto con el fin de celebrar esta festividad.

Aunque, no solo se han hecho presentes los atuendos espeluznantes, sino también algunas canciones que ambientan la festividad como: “Que monstruos son, “Chumbala Cachumbala”,”Recuerdame”, entre otros.

Sin embargo, uno de los más destacados sin lugar a duda es el icónico tema “Thriller” de 1982 del “Rey del Pop”,Micheal Jackson, que se ocupó este 31 de octubre para amenizar el tradicional desfile que se llevó a cabo en Nueva York, Estados Unidos.

En un video que se viralizó en redes se puede apreciar cómo los habitantes de la “gran manzana” quienes se disfrazaron de zombies así como de criaturas terroríficas, realizaron la coreografía “oficial” de dicha canción.

Este suceso si bien paralizó el tráfico, aparentemente no importó ya que los presentes lo disfrutaron demasiado.

Como era de esperarse el resultado dejó cautivados a usuarios de redes sociales, quienes aplaudieron que el legado de Michael Jackson siga vigente a 14 años de su partida.

¿Cuántos años tenía Michael Jackson cuando hizo “Thriller”?

La canción “Thriller” se lanzó un 30 de noviembre de 1982. En el video se aprecia a Michael Jackson convertirse en zombie, mientras tiene una cita romántica en el cine.

En ese momento el cantante tenía 24 años y compuso el popular tema como parte de su sexto álbum de estudio como solista. Thriller, es considerado el disco más vendido de la historia con más de 66 millones de copias.

The West Village Halloween Parade tonight 🎃👻💀 “Thriller” by Michael Jackson is always the star of the show. pic.twitter.com/UyXrwmwumz

— Meche10 🏴‍☠️ (@Meche0410) November 1, 2023