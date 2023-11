El presidente Andrés Manuel López Obrador, propuso que los 15 mil millones de pesos de los 13 fideicomisos eliminados del Poder Judicial se destinen para atender a los damnificados del huracán Otis, que golpeó a Acapulco el 25 de octubre pasado. Propongo a los integrantes del Poder Judicial, un acuerdo: que se destinen los 15 mil millones de pesos para apoyar a los damnificados de Acapulco, y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos, para que le llega a la gente de Acapulco. El presidente López Obrador explicó que, aunque la eliminación de los fideicomisos ya se aprobó y se publicó en el Diario Oficial de la Federación, para que el Gobierno Federal cuente con esos recursos se debe esperar a que se publique la Ley de Ingresos, y que si los miembros del Poder Judicial lo desean, podrían decir que están de acuerdo con la propuesta de apoyar a los damnificados del huracán Otis. López Obrador explicó que si se ajustan los salarios de los miembros del Poder Judicial que más ganan, podrían destinarse esos recursos ahorrados para becas. El mandatario recordó también el artículo 127 de la Constitución, el cual refiere que Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; SENADO ENVÍA PRIMER CARGAMENTO DE VÍVERES PARA AYUDAR A AFECTADOS EN GUERRERO

La presidenta del Senado Ana Lilia Rivera Rivera, informó que salió el primer cargamento con varias toneladas de víveres del centro de acopio, que instaló la Cámara de Senadores para ayudar a la población de Guerrero afectada por el Huracán “Otis”. Señalo que con la Marina sean puesto de acuerdo para que salga el primer cargamento de este centro de acopio, este primer envío de ayuda, de este que ha sido un esfuerzo de todas y todos los trabajadores, senadoras, senadores y vecinos del Senado de la república. La senadora agradeció la buena voluntad de quienes aportaron víveres, así como la confianza que le otorgaron a este órgano del Congreso para clasificarlos, empaquetarlos y tenerlos listos para enviarlos a Guerrero. Quiero dar las gracias a todos, por contribuir en este centro de acopio que instalamos para llevar ayuda a nuestros hermanos y hermanas en Guerrero, que hoy necesitan de nuestra solidaridad y humanidad. Ana Lilia Rivera invitó a quienes aún no han hecho su donativo, para que asistan al centro de acopio y hagan ese gran favor de dar un poquito para los que hoy necesitan tanto. Sigo haciendo una invitación a las y los trabajadores del Senado, porque todavía tenemos la oportunidad de ayudar. Además, respaldó la propuesta del Ejecutivo federal, para que los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial que se extinguieron, se destinen para apoyar a la población de Guerrero. Hacemos eco a ese llamado del Presidente, para que los 15 mil millones de pesos que hoy reclaman de los fideicomisos algunos trabajadores del Poder Judicial, vayan a donde tanto se necesitan. Destacó que todos los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado aceptaron donar un mes de su salario, y que muchos senadores de otros Grupos Parlamentarios también aceptaron la invitación que se hizo para donar cinco días de dieta. Es momento de que las y los mexicanos se unan, pues ante una crisis es nuestra responsabilidad sacar lo mejor de nosotras y de nosotros.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ; AGRADECE LA SOLIDARIDAD PARA APOYAR A DAMNIFICADOS DE GUERRERO

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez Aguilar, agradeció a los trabajadores del Senado, senadoras, senadores y vecinos que han llevado víveres al centro de acopio de la Cámara, para apoyar a la población de Guerrero que fue afectada por el Huracán “Otis”. Dijo que el Presupuesto de Egresos de la Federación para siguiente año tiene que ser discutido con mucha responsabilidad y no olvidar un apartado para la reconstrucción de Guerrero, particularmente de Acapulco. Hizo un llamado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que se asignen recursos en la reconstrucción de viviendas de las colonias aledañas, así como las de las que están enfrente de la costa, así como establecer incentivos fiscales, promover tasa cero en algunos créditos que se les pueden otorgar a las pequeñas y medianas empresas. Ramírez Aguilar confirmó que ya partió para Guerrero el primer cargamento de víveres que se reunieron en el centro de acopio del Senado. Es momento de demostrar el humanismo y solidaridad que caracteriza a los mexicanos. Eduardo Ramírez confirmó que en los próximos días, prácticamente todos los integrantes de la bancada de Morena se sumarán a la propuesta para donar un mes de su salario, para apoyar a los damnificados de Guerrero. Además, coincidió en que esta propuesta se extienda no solamente a legisladores federales, sino también a los legisladores locales de los 32 congresos, donde Morena tiene representación. El legislador dijo que está a favor de que los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial se destinen directamente a quienes fueron afectados por el huracán, pero todavía se espera un largo proceso judicial en este tema, pues ya se aprobó la reforma para extinguir estos fondos y ya fue publicada, pero también se anunció que se presentarían amparos.

DIPUTADO IGNACIO MIER; GRUPOS PARLAMENTARIOS DE MORENA, PT Y PVEM ANUNCIAN APORTACIÓN DE UN MES DE SU DIETA PARA DAMNIFICADOS POR EL HURACÁN “OTIS”

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, anuncio que las diputadas y los diputados de los grupos parlamentarios de Morena, PT y PVEM, que integran la coalición “Juntos Hacemos Historia”, aportarán un mes de su dieta para coadyuvar a paliar grandes problemas de Guerrero, especialmente el municipio de Acapulco, tras el paso del huracán “Otis”. Los coordinadores de los grupos parlamentarios de Morena y PVEM, respectivamente, Ignacio Mier Velazco y Carlos Alberto Puente Salas, así como la diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT), indicaron que están atendiendo el llamado que les hizo Claudia Sheinbaum Pardo, quien los convocó respetuosamente a donar su dieta en función de la solidaridad y la fraternidad. Por esa razón atendemos con mucho gusto la invitación de nuestra coordinadora nacional, Claudia Sheinbaum, para que las y los diputados aporten un mes de su dieta para coadyuvar a paliar los grandes problemas que está teniendo el estado de Guerrero, especialmente uno de los puntos animadores del desarrollo para el estado, que es, sin lugar a dudas, Acapulco. El líder parlamentario comentó que la donación la harán efectiva conforme al mecanismo en coordinación con los tres grupos parlamentarios y la dirigencia del partido de Morena para que lo haga efectivo. La dieta forma parte de los ingresos directos que tienen las y los diputados, lo hacemos de manera solidaria y de manera convencida. Sobre si Morena está dispuesto a modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024, Mier Velazco comentó que esperaran a que se determine con precisión cuál es el costo que va a tener la reconstrucción; sin embargo, aseguró que los organismos de los servicios públicos y el Gobierno Federal tienen disponibilidad y suficiencia presupuestaria. Les queremos decir a las mexicanas y a los mexicanos que el gobierno mexicano tiene la suficiencia presupuestal para la reconstrucción de Acapulco y se harán uso de los instrumentos para lo que son inversiones privadas a través de Nafin (Nacional Financiera) y Banobras (Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos).

SENADOR RICARDO MONREAL; REAFIRMA COMPROMISO PARA IMPULSAR TRIUNFO DE LA 4T EN 2024

El senador con licencia Ricardo Monreal Ávila, refrendó en Zacatecas su compromiso para continuar impulsando el movimiento de la Cuarta Transformación junto a la coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo. Reconozco en mi tierra que Claudia ganó todas las encuestas, honro mi compromiso de palabra. Ahora en 2024, va a corresponder a usted desatar este movimiento social más allá de los partidos, expresó a Sheinbaum. Señaló que la intención y decisión de la ex Jefa de Gobierno para abrir el movimiento a personalidades de distintos partidos y sectores de la sociedad es correcto porque no podemos confiarnos. Exhortó a las personas de buena fe que quieran participar con el movimiento a sumarse porque son bienvenidos. Por eso estamos aquí, en el primer estado de la República de izquierda que logramos ganar en 1998. Aquí están, muchos de aquellos, así como las hijas e hijos de aquellos que contribuyeron en esa lucha histórica. Resaltó que a partir de ese triunfo, se desarrolló el movimiento social encabezado por Andrés Manuel López Obrador que derivó en que hoy sea el presidente de México. Apuntó que después de dos sexenios en los que gobernó la derecha y que saqueó el estado, la izquierda está recuperando el rumbo con David Monreal. Fue claro al decir que el movimiento social iniciado hace años va más allá de partidos, asociaciones civiles o personalidades.

SENADORA XÓCHITL GÁLVEZ; PRESENTA LEY DE EMERGENCIA, REESTRUCTURACIÓN Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA EL PAÍS PROPUESTA POR EL FRENTE AMPLIO

La titular del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, presentó ante diputados y diputadas la propuesta de Ley de emergencia, reestructuración y reactivación económica para el país a nombre del Frente Amplio por México, con especial atención a la población afectada por el paso del huracán Otis. Xóchitl Gálvez Ruiz señaló que esta iniciativa deberá aplicar 50 mil millones de pesos a la atención de los efectos del huracán “Otis”, en Guerrero. Reconocemos las medidas fiscales anunciadas por el Gobierno Federal para enfrentar la emergencia, pero también decimos claro que éstas son insuficientes, debe darse un paso más. Como Frente Amplio, proponemos una ley moderna e innovadora para la atención de emergencias y su impacto en el bienestar social y la economía de la región. Agregó que también se propone crear un seguro de desempleo para que los afectados tengan un ingreso fijo ante este tipo de emergencias por desastres naturales. Además, la figura de empleo temporal daría trabajo a miles de personas que colaboren en la reconstrucción de sus ciudades, en este caso de Acapulco. De igual forma, durante la declaratoria de emergencia económica, las micro, medianas y pequeñas empresas podrán deducir hasta en un 100 por ciento de las contribuciones que se deriven de pagar sueldos y salarios y la federación de manera inmediata establecerá convenios de apoyo solidario con los empresarios, para evitar el despido de trabajadoras y trabajadores. Gálvez Ruiz reiteró que deja la mano extendida a todos las diputadas y diputados para actuar por Guerrero sin colores, sin partidos y sin exclusión: por el bien de Acapulco, y de cualquier rincón de México en el que se pueda vivir una emergencia en el futuro, invito a que se discuta con la seriedad que merece, a que se sumen a ella, y a que se apruebe.

MARIO DELGADO; A PESAR DE LOS EMBATES DE LA DERECHA, MORENA HA DEVUELTO DE SU PRESUPUESTO MÁS DE MIL MILLONES DE PESOS A LA FEDERACIÓN

El dirigente nacional morenista, Mario Delgado, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador externara dudas sobre si Morena ha devuelto o no recursos a la Federación, informó que el partido ha devuelto mil 626 millones de pesos, cosa que, apuntó, ningún otro partido ha hecho: ni un solo peso han devuelto. En ese sentido, hizo un recuento de las devoluciones que ha hecho Morena: en el 2020 hubo una devolución de 826 millones de pesos; en el 2021 se devolvieron otros 800 millones de pesos, mientras que en el 2022 no se hizo ninguna devolución debido a las multas excesivas que impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) al partido. En 2022 tuvimos a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdova encima multándonos sin pretextos, quitándole dinero a Morena de manera ilegal; incluso cambiaron las reglas de fiscalización, de ejercicios fiscales vencidos para multarnos con montos adicionales. Entonces, ahí no devolvimos. Y este 2023 no hemos tomado una ninguna decisión, porque, aunque ya se fueron, Córdova y Murayama, nos dejaron el montón de cuentas por cobrar. Mario Delgado agregó que las devoluciones presupuestales que realizó Morena hicieron enojar mucho a la derecha por lo que, a través de algunos consejeros electorales, se le impusieron medidas injustas al partido con la intención de que éste ya no pudiera continuar con la dinámica de devolver los recursos públicos. Ya se fueron por fin, pero siguen estando presentes en las medidas injustas que dictaron en contra de nuestro partido, como una forma de que no podamos tener esta dinámica de devolución. Asimismo recordó que Lorenzo Córdova acusó falsamente a Morena de no haber devuelto los recursos que prometió cuando fue el mismo Instituto Nacional Electoral el que rechazó el cheque. Por lo anterior, los diputados de la Cuarta Transformación impulsaron y aprobaron una reforma a los artículos 23 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos para que los partidos políticos puedan devolver recursos de manera directa a la Tesorería de la Federación. Primero, Lorencito, según él, nos exhibió en la Cámara. Luego muy enojados los del Consejo General nos rechazaron el cheque; no dejaron que hiciéramos esa devolución, que en ese momento 2022, era de 547 millones de pesos. Afortunadamente los diputados de Morena hicieron una reforma para que un partido político pudiera realizar una devolución directamente a la Federación. Una vez que se aprobó esta reforma, Morena entregó el cheque a la Tesorería de la Federación. Mario Delgado lamentó que la Corte haya invalidado dicha reforma el pasado 10 de octubre de 2022. Tristemente desapareció el mecanismo en donde los partidos políticos podían devolver dinero directo a la Tesorería de la Federación. Es evidente que les molesta que Morena tenga este tipo de acciones. Por eso nos tratan de bloquear, nos avientan encima del montón de multas. Pero bueno, así están las cosas. Morena a la fecha ha devuelto 1,626 millones de pesos.

GRUPO COPPEL; APOYA A CLIENTES AFECTADOS POR HURACÁN OTIS CON EL DIFERIMIENTO DEL PAGO DE SUS CRÉDITOS

Grupo Coppel, como parte del plan de apoyo a las personas afectadas por el huracán Otis en Guerrero, anunció que diferirá el pago de créditos personales en las zonas impactadas del estado hasta por 3 meses. El programa incluye diferir los pagos de todos los productos de tarjeta de crédito y todos los préstamos a personas físicas de BanCoppel por tres meses. Para clientes con crédito tiendas Coppel, este congelamiento de crédito sin costo, aplicará para crédito de muebles, ropa y préstamo personal, por el mismo periodo. Para acceder a estos programas, que en el caso de BanCoppel se adhieren a las medidas anunciadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Asociación de Bancos de México (ABM), los clientes, de ambas empresas, deberán estar al corriente en sus pagos y residir en los municipios afectados en el estado de Guerrero. Los clientes beneficiados entrarán en automático al programa. Este programa de diferimiento se suma al lanzamiento, el 26 de octubre pasado, de una campaña de donativos para las personas afectadas a través de Fundación Coppel y la Cruz Roja Mexicana. Con este fin, se abrió la cuenta 0000 0000 123 en BanCoppel, con cuenta CLABE 1371 8000 0000 001232. Por cada peso donado, Fundación Coppel aportará un peso más. Grupo Coppel refrenda su compromiso de apoyar y mejorar la vida de los mexicanos, confiando que la suma de voluntades hará que pronto Guerrero supere esta situación. Grupo Coppel es un Grupo empresarial de capital 100% mexicano fundado en Culiacán, Sinaloa, con más de 80 años acompañando a sus clientes, acercándoles un mundo de posibilidades para mejorar su vida. Tiene presencia en todos los estados del país, cuenta con más de 120 mil colaboradores y es uno de los 10 principales empleadores de la República Mexicana. BanCoppel: Cuenta con más de 20 millones de clientes, a quienes ofrece el mejor servicio, atención y calidad en productos financieros. Cuenta con 16,500 colaboradores y más de 1,350 sucursales en 450 ciudades del país, además de 25,750 corresponsalías.

MARKO CORTÉS; TOMA PROTESTA A LA DIPUTADA NOEMÍ LUNA COMO NUEVA SECRETARIA GENERAL DEL PAN

Marko Cortés Mendoza, dirigente Nacional del PAN, propuso a la diputada Noemí Berenice Luna Ayala como nueva secretaria general del partido, en sustitución de Cecilia Patrón Laviada, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN aprobó el nombramiento por unanimidad. El Comité Ejecutivo Nacional del PAN aprobó la solicitud de licencia definitiva de la secretaria general del PAN, Cecilia Patrón Laviada, para ausentarse del cargo con el fin de asumir su responsabilidad como Enlace del Equipo Yucatán 2024 en la ciudad de Mérida. Cortés Mendoza destacó el trabajo realizado por Cecilia Patrón y la definió como una mujer valiente, congruente que siempre ha sabido defender al partido y caminar en equipo y le deseó el mayor de los éxitos en el proyecto que está por emprender. Cortés Mendoza tomó la protesta de ley a la diputada federal, Noemí Luna, quien consideró que su antecesora ha sido un parteaguas del quehacer de las mujeres y un ejemplo de cómo se debe vivir en la práctica el humanismo político. Tras rendir la protesta de ley, se comprometió a dar el mejor de los esfuerzos en esta nueva encomienda. Noemí Luna es consejera nacional y ocupó la presidencia de la Cámara de Diputados en ausencia del Diputado Santiago Creel Miranda. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, con maestría en Gobierno y Políticas Públicas.

MANUEL VELASCO; PVEM CONTINUARÁ RESPALDANDO EL PROYECTO DE CLAUDIA SHEINBAUM

Manuel Velasco Coello, aseguró que el Partido Verde Ecologista de México continuará respaldando el proyecto de Claudia Sheinbaum, sin ningún tipo de condicionamiento ni regateo, por lo que reiteró que su partido irá en unidad con Morena y el Partido del Trabajo (PT) rumbo a las elecciones de 2024. Estamos comprometidos con el proyecto de transformación que representa Claudia Sheinbaum sin condicionamientos ni regateos, y el Partido Verde en unidad con Morena y PT estamos listos para ganar las 9 gubernaturas. El ex gobernador de Chiapas explicó que los liderazgos del Partido Verde respetarán los procesos de designación de las coordinaciones estatales, así como también enfatizó que apoyarán a las ganadoras y ganadores de dichas contiendas internas. Manuel Velasco insistió en que la lucha que pretenden respaldar es una que no está condicionada a ninguna persona, sino, más bien, a la defensa de un proyecto que los une, haciendo referencia al trabajo que ha ido construido la 4T desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador.

RUBÉN MOREIRA Y LUIS E. CHÁZARO; SE SUMAN A LA PROPUESTA DE LEY DE EMERGENCIA, REESTRUCTURACIÓN Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA EL PAÍS

El coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira Valdez, aseveró que en Guerrero hay un gobierno ausente, antes y después de la tragedia, para luego cuestionar a la alcaldesa de Acapulco, quien ha demostrado que no tiene idea de cómo enfrentar lo que sucedió. Exigió revisar la desaparición de poderes en la entidad y, a nombre de la bancada del PRI, manifestó la necesidad de que regrese el Fonden, con reglas de operación, transparentes y que en el próximo Presupuesto se destinen fondos extraordinarios para un nuevo Acapulco planificado. Pidió un gran acuerdo hacendario, no propuestas, no dádivas, en el que estén los sectores productivos y sociales del estado, para que se pacten quitas en impuestos, se suspendan cobros y se defina el rumbo de la reconstrucción. El Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PPRD), Luis E. Cházaro, pidió al Senado de la República analizar la desaparición de Poderes, porque los gobiernos Federal y estatal se han visto claramente rebasados y lo que se requiere es llevar a la gente la ayuda de manera contundente.

DIPUTADO JORGE ROMERO; LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS SE SOLIDARIZAN CON AFECTADOS POR EL HURACÁN “OTIS”

El diputado Jorge Romero, coordinador de la bancada del PAN, informo que todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados se solidarizaron en beneficio de las y los afectados por el huracán “Otis” en Guerrero, y acordaron un pronunciamiento conjunto. Soy el primero en decir, a nombre de la Jucopo, que es el momento de que demos toda nuestra solidaridad para las personas damnificadas de Acapulco y otras zonas de Guerrero, a todas las personas afectadas en la costa del Pacífico. Sostuvo que todos los coordinadores parlamentarios, así como las y los vice coordinadores, decidieron hacer una pausa en las posturas partidistas, ya que en estos momentos manifestarse en ese sentido sería autodescalificante. Este acuerdo se realizó producto del anuncio del pronunciamiento institucional que dimos en la Mesa Directiva, dejando claro que no es el momento para posturas partidistas, ya llegarán, serán inevitables, pero nos tenemos que concentrar primero en lo que realmente importa. Por otro lado, como coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Romero Herrera exhortó a todas las fracciones parlamentarias a contemplar una partida específica en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024, para ayudar a las personas y localidades que se vieron afectadas en Acapulco. Tiene que haber una modificación presupuestal. Esto, no es grilla, no es grilla partidista. Estamos instando a las compañeras y compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios a que entendamos que ayudar en verdad a los damnificados es con recursos presupuestales.

DIPUTADO MARCOS ROSENDO MEDINA; TODO EL APOYO DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE GUERRERO SE PONGA EN PIE

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (Morena), afirmo que las personas afectadas por el huracán “Otis” en Guerrero, en el municipio de Acapulco y poblados, recibirán todo el apoyo del Congreso de la Unión. Los trabajos en el Congreso de la Unión coadyuvarán con las labores que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador para atender a la población afectada; y se sumará a los trabajos que realizan todas las dependencias del gabinete federal para poner en pie lo más pronto posible al pueblo guerrerense. Medina Filigrana destacó el trabajo que realizan funcionarios públicos de diversas dependencias del Gobierno Federal para atender y reponer las afectaciones provocadas por este huracán que golpeó la bahía con fuerza de nivel 5. Los servidores públicos trabajan a marchas forzadas para atender a las personas afectadas en la distribución de ayuda humanitaria, atención de salud, seguridad, reposición del suministro de energía eléctrica, servicio de agua potable, telefonía, entre otras muchas acciones más. El gobierno del presidente López Obrador mantiene como prioridad atender a las personas afectadas, por lo que dispuso que todas las secretarías de Estado dispongan todos los recursos necesarios para destinarlos en la zona de desastre; en particular las más vulnerables, como menores de edad, personas adultas mayores, indígenas, mujeres embarazadas, heridas y personas ya hospitalizadas. El diputado reconoció el trabajo coordinado, entre los tres niveles de gobierno, para atender prioridades de la sociedad afectada desde el pasado miércoles, fecha en que arribó el ojo del huracán por la bahía de Acapulco. Además, de manera particular, reconoció el trabajo de las fuerzas armadas (Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina-Armada de México) y otras instituciones de origen civil, como la Cruz Roja y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que ofrecen asistencia pronta y eficiente a la población desde sus nichos de especialidad. También resaltó que, la confección del presupuesto del próximo año dará prioridad para subsanar los estragos dejados por el huracán Otis, especialmente en la fase de reconstrucción a favor de ciudadanos y grupos empresariales, también afectados, de manera particular del sector turístico.

UCRANIA; MÁS DE 300,000 EL NÚMERO DE SOLDADOS RUSOS MUERTOS EN LA GUERRA

Rusia ha perdido en su invasión a gran escala de Ucrania a más de 300.000 soldados, según el último recuento de bajas rusas presentado por el Estado Mayor de Kiev. Las pérdidas totales en combate del enemigo entre el 24 de febrero de 2022 y el 31 de octubre de 2023 son, aproximadamente, 300.810 personas, asegura el parte ucraniano. La cifra supera por primera vez la barrera de los 300.000 después de que Ucrania neutralizara durante la pasada jornada en el campo de batalla a un total de 870 militares rusos, según el cómputo de Kiev.

