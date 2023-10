Han pasado ya tres años desde que Dua Lipa sorprendió a todo el mundo de la industria musical con su segundo disco titulado “Future Nostalgia”, después de ello vino una gira mundial para que luego la cantante se diera un pequeño descanso. Todo parece indicar que su regreso a los escenarios está cerca de suceder.

Por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram, la cantante borró todas sus fotos para dejar dicha publicación sola, en este video vemos a la artista aparecer en varios fragmentos con una llave en la boca cantando ‘Tell Me All The Ways You Need Me’ y dejándote un link para una página de internet.

Te podría interesar: Five Nights at Freddy’s: Todos los récords de taquilla que rompió

En dicho sitio web está habilitado un registro para recibir un mensaje por parte de Dua Lipa, no sin antes decirte que este registro te dará “felicidad, pasión, amor, alegría, optimismo, energía” y “diversión”. Usuarios reportaron la llegada de un mensaje encriptado a su WhatsApp, el cual sería el nombre de su próxima canción titulada “Houdini”.

El lanzamiento de esta campaña publicitaria para esta nueva producción coincide con dos eventos, el primero es con la muerte del famoso mago y escapista Harry Houdini el 31 de octubre de 1926 y el segundo con el lanzamiento del video de la canción “Don’t Start Now” el 31 de octubre de 2019, canción que dio pie al lanzamiento de “Future Nostalgia”, por lo que los fans esperan el lanzamiento de su tercer disco.

Por medio de redes sociales, los fans de Dua Lipa comenzaron a posicionar el hashtag #DL3, en donde comenzaron a teorizar lo que podría venir en este nuevo disco, además de encontrar similitudes con la portada del álbum de Kate Bush de 1982 titulada “The Dreaming”. Se espera que en las próximas horas la cantante haga pública esta nueva canción que formará parte de su nuevo disco.

MC