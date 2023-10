Un jugador de hockey sobre hielo de 29 años de edad murió durante un partido después de recibir una cortada en el cuello.

Momentos trágicos se vivieron dentro del mundo de los deportes después de que Adam Johnson, jugador de hockey sobre hielo de 29 años, perdiera la vida tras recibir una cortada en el cuello con un patín.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, cuando se estaba disputando el partido perteneciente a la Copa Challenge que se jugó entre Nottingham Panthers y Sheffield Steelers con sede en Reino Unido.

De acuerdo con los primeros reportes, el deportista fue atendido de inmediato y acompañado para sacarlo de la superficie de hielo, sin embargo, la herida en su cuello fue tan grande que lo hizo sangrar de forma abundante.

A moment of silence was held for Adam Johnson prior to the Heritage Classic pic.twitter.com/JcpHtdOrlt

— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) October 29, 2023