Biden lanza plan para aprovechar el poder de la IA

La Casa Blanca anunció un conjunto de normas y principios destinados a lograr que Estados Unidos lidere la innovación de inteligencia artificial segura y confiable para que el pueblo estadounidense pueda hacer uso de ella.

La inteligencia artificial avanza considerablemente convirtiéndose así en una de las tecnologías más poderosas.

El presidente Joe Biden está consciente de ello, por lo tanto, pretende aprovechar los beneficios de la IA pero también disminuir los riesgos para proteger de esta manera la seguridad y los derechos de los estadounidenses.

Por lo tanto, emitirá un decreto que exige a los desarrolladores de IA, entre otras cosas, presentar al gobierno federal los resultados de sus pruebas de seguridad cuando sus proyectos supongan “un grave riesgo para la seguridad nacional, la seguridad económica nacional o la salud pública”.

La Casa Blanca pretende prestar especial atención a los riesgos que puede plantear el desarrollo de la IA en los campos de la biotecnología e infraestructuras.

También, emitirá recomendaciones sobre la detección e identificación de contenidos generados con IA, una tecnología que permite producir a muy alta velocidad imágenes, sonidos e incluso vídeos más fieles a la realidad, así como sobre la discriminación que puede llegar a provocar.

Por último, se compromete a vigilar el impacto de esta revolución tecnológica en el empleo.

Sin embargo, se trata de un proyecto muy restringido, ya que, cualquier normativa verdaderamente ambiciosa sobre inteligencia artificial deberá pasar antes por el Congreso, causando que la adopción de una ley a gran escala sea un hecho improbable.

Artificial Intelligence is moving quickly.

And so is my Administration.

Visit https://t.co/RqhfxoxjQ6 and see how we're harnessing the power of AI and keeping all Americans safe in the process.

— President Biden (@POTUS) October 30, 2023