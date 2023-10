No hay día que no llegue ni plazo que no se cumple, sigue la cobertura de todo lo que ocurra en el Gran Premio de México, en donde el piloto, Sergio Pérez, buscará por primera vez ganar el circuito de su país de origen.

Recordemos que Charles Leclerc obtuvo la ‘Pole’ para esta carrera, ‘Checo’ Pérez partirá desde la quinta posición.

Los pilotos comienzan a desfilar en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el más aclamado es el piloto mexicano, quien es acogido por sus connacionales.

Comienza la ceremonia oficial del Gran Premio de México en la Fórmula 1.

Ya se entona el Himno Nacional de México, como parte de la ceremonia protocolar, previo a comenzar la carrera.

Los 20 autos ya realizan la vuelta de formación. En instantes comenzará la acción en el Gran Premio de México en Fórmula 1.

1/71 Luces verdes y comienza la fiesta de la velocidad en el Hermanos Rodríguez. Después de un golpe con Charles Leclerc, Checo cae hasta la última posición.

2/71 Ferrari fue exhibido en la arrancada por Red Bull y Max Verstappen se coloca de momento en la primera posición, pese a tal movimiento que tuvo con el mexicano.

Después del impacto que tuvo Sergio Pérez, se detuvo con su escudería y decidieron que no puede continuar.

5/71 Virtual Safety Car en la carrera, mientras que Checo aún sigue en su monoplaza, aunque las autoridades lo colocan como retirado.

6/71 Continúa la carrera ya sin bandera amarilla. Sergio Pérez ya se retiró al paddock de Red Bull.

More angles on that contact between Perez and Leclerc 😮#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/RFjDECfNco — Formula 1 (@F1) October 29, 2023

10/71 Verstappen continúa de líder con una ventaja superior a los dos segundos sobre Charles Leclerc y con Carlos Sainz como tercero general.

15/71 La carrera continúa sin cambios en la clasificación, mientras que el tricampeón mundial ya aventaja a Leclerc por 4.067 segundos.

22/71 Tras su primer ingreso a pits, Verstappen le cede momentáneamente la cima a Leclerc, aunque los Ferrari han carecido de ritmo durante toda la carrera.

27/7 Ferrari aún no lleva ninguno de sus autos a pits y Verstappen ya se colocó a un segundo de Sainz en la tercera posición.

32/71 Verstappen ya va segundo general y se encuentra a cinco segundo de Charles Leclerc. Hamilton es tercero luego de superar a Carlos Sainz.

Tras quedar fuera del Gran Premio de México, Sergio ‘Checo’ Pérez dio unas palabras a los medios sobre lo que sucedió en su accidente con Leclerc:

sobre lo que sucedió en su accidente con Leclerc: “Muy difícil, no esperaba que Charles (Leclerc) se frenara de manera similar a notros, hoy para mí no era suficiente terminar en el podio. Me duele mucho esto, hubiera sido la oportunidad la carrera, pero no salió así.”

Perez giving his take on that Turn 1 collision Meanwhile, a young Checo fan is consoled in the stands 😢#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/OuoHGjP0Ic — Formula 1 (@F1) October 29, 2023

33/72 Bandera amarilla. Kevin Magnussen se retira de la carrera tras estampar su coche contra uno de los muros del circuito.

34/71 Bandera roja por el incidente de Magnussen, mientras se retiran los restos de su auto. Algunos autos aprovecharon para hacer cambios en pits.

35/71 La carrera se detuvo en la vuelta 35, mientras solucionan el incidente acontecido en la famosa zona de “s”, del autódromo mexicano.

La carrera se reanuda con bandera amarilla. De momento solo Checo Pérez y Kevin Magnussen están fuera de la competencia.

42/71 Max Verstappen continúa en la primera posición, mientras que ahora el segundo sitio lo ocupa Lewis Hamilton, tras superar a ambos Ferrari que se han quedado sin ritmo para competir en la parte alta.

51/71 Verstappen, Hamilton y Leclerc dominan el circuito mexicano sin presentar mayores problemas y con márgenes amplios entre sí, en lo que ya se prevé sea el resultado final.Fernando Alonso se suma a la lista de pilotos que no completaron la carrera.

LAP 49/71 It's the end of the road in this race for Fernando Alonso The Spaniard has been told to retire his car 😖#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/xVBPY6QP7y — Formula 1 (@F1) October 29, 2023

60/71 La diferencia entre Verstappen y el resto es absoluta. El neerlandés aventaja por 12 segundos a Lewis Hamilton, como su más cercano perseguidor.

67/71 Sin cambios en la parte final del Gran Premio de México, con un podio que parece ya decantado para Max Verstappen en la primera posición, seguido por Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

71/71 Max Verstappen gana el Gran Premio de México y consigue su victoria número 51 en Fórmula 1. Lewis Hamilton y Charles Leclerc complementan el podio.