Esta mañana se dio a conocer que los MTV EMAs han sido cancelados. La ceremonia de premios estaba programada para el 5 de noviembre en París, Francia.

De acuerdo a la cadena televisiva el motivo por el que no se realizarán es el conflicto entre Israel y Hamás que ha dejado cientos de muertos.

“Los MTV EMA son una celebración anual de la música global. Mientras observamos cómo se desarrollan los devastadores acontecimientos en Israel y Gaza, este no parece un momento para una celebración global. Con miles de vidas ya perdidas, es un momento de duelo”, se lee en su cuenta de X.

De igual forma mencionan que también esto es una medida de precaución ya que miles de personas estaban involucradas en la ceremonia y estos viajan desde varios puntos del mundo.

“Dada la volatilidad de los eventos mundiales, hemos decidido no seguir adelante con los MTV EMA 2023 por precaución para los miles de empleados, miembros del equipo, artistas, fanáticos y socios que viajan desde todos los rincones del mundo para traer el espectáculo cobra vida”, mencionaron en su red social.

Para que los nominados de este año no se queden sin premios las votaciones seguirán abiertas pero la ceremonia presencial volverá hasta 2024.

The MTV EMAs are an annual celebration of global music. As we watch the devastating events in Israel and Gaza continue to unfold, this does not feel like a moment for a global celebration. With thousands of lives already lost, it is a moment of mourning.

— MTV EMA (@mtvema) October 19, 2023