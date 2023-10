La UEFA suspendió cualquier partido oficial en territorio de Israel por el conflicto bélico.

La mañana de este 19 de octubre, la UEFA informó sobre la medida en la cual suspendió que se juegue cualquier partido de carácter oficial en dicho país por “la situación actual de seguridad en todo el territorio de Israel”.

“El Comité Ejecutivo de la UEFA decidió que no se jugarán partidos de competiciones de la UEFA en Israel hasta nuevo aviso”, se lee en el comunicado de su sitio web.

Por dichas razones, la UEFA señaló que se ha contactado con la Asociación de Futbol de Israel para que los clubes Maccabi Haifa FC y Maccabi Tel-Aviv propongan sedes o estadios fuera del territorio del país (siempre y cuando las sedes cumplan con los requisitos que pide el organismo europeo) para jugar sus partido en calidad de local.

El Maccabi Haifa FC -equipo que israelita que juega en este año en el Grupo F de la Champions League– tenía programado un juego contra el Villarreal (en España) pero la UEFA informó que lo aplazó.

“Villarreal CF vs Maccabi Haifa FC (Grupo F – jueves 26 de octubre) se pospuso al miércoles 6 de diciembre de 2023”, apuntó la UEFA.

Por su parte, el Maccabi Tel-Aviv (cuadro israelita que juega en este año en el Grupo B de la Conference League) también se reprogramó su juego contra el Zorya Luhansk -en territorio de Israel- pasando del jueves 26 de octubre al sábado 25 de noviembre de 2023.

Para éste duelo el Maccabi Tel-Aviv deberá proponer una sede alterna fuera de Israel para disputar su juego contra el Zorya Luhansk.

En la Champions League UEFA Youth, el Maccabi Haifa FC tenía participación en este torneo pero el organismo informó que el club “ha retirado su participación de la competencia. La UEFA ha tomado nota y ha confirmado que el equipo juvenil del AC Sparta Praha está clasificado para la segunda ronda”.

Cabe recordar que debido a un atentado terrorista en Bruselas ocurrido el 16 de octubre, el partido clasificatorio para la Eurocopa de Alemania 2024, entre Bélgica y Suecia se suspendió al medio tiempo con marcador 1-1.

La UEFA informó que ambas selecciones decidieron no jugar el resto del partido por lo que quedó con marcador de empate a un gol.

El organismos del futbol europeo subrayó que el resultado no afecta a ninguno de las dos selecciones ya Bélgica matemáticamente ya estaba clasificado para la fase final rumbo a la Euro y Suecia matemáticamente ya estaba eliminado, ambos casos antes de iniciar el juego.

