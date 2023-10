Si pensabas que tu internet estaba fallando o que habías publicado algo baneable en Facebook que te impedía hacer tus posteos del día, pues tranquilo, reportes indican que esta red social está presentando varias fallas a la hora de cargar elementos multimedia o para realizar y compartir publicaciones.

Mediante el hashtag #FacebookDown, varios usuarios dieron a conocer la caída de la página de Facebook tanto en X como en Instagram, el sitio conocido como “Downdetector”, especializado en las fallas de distintas páginas de internet, confirmó la información, esto tras mostrar una gráfica con las fallas reportadas hasta el momento.

De acuerdo con la información, los reportes de distintos usuarios de Facebook comenzaron a darse cerca de las 10:00 horas de este miércoles 18 de octubre, inmediatamente el tema se volvió tendencia entre todos los usuarios de internet.

Hasta el momento no se sabe cuanto tiempo pueda tardar la compañía encabezada por Marck Zuckerberg para arreglar las fallas o si esta caída se trata de un ataque cibernético, de momento los usuarios se lo han tomado de manera graciosa y se han comenzado a generar los primeros memes acerca de esta situación.

Me coming to Twitter when Facebook is down #facebookdown pic.twitter.com/tICigd6rbV

— Michael (@americanmikey_) October 18, 2023