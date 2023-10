La experimentación dentro del gremio profesional a veces se vuelve una constante que ayuda a la creatividad y al no aburrimiento, asegura Gustavo Loza, director de televisión y cine, quien luego de una larga carrera se ha decidido a fundar una casa productora nueva para experimentar aires nuevos.

“Yo siempre he estado solo con mi casa productora pero tengo una amistad de años con Ricardo Coeto y desde hace rato me había propuesto asociarnos, así que se nos ocurrió crear una empresa enfocada en sitcoms, si bien, no rechazaremos el realizar otro tipo de proyectos, nuestra prioridad será la comedia. Es buscar nuevas cosas, tratar de no repetirnos ni hacer de nuestras vidas un ciclo. Nunca había trabajado con socios”, contó en entrevista sobre la fundación de Lado B.

“Esto que me está sucediendo me genera emoción definitivamente, me motiva y creo que ese ha sido la constante en mi carrera, buscar la manera de seguirme sorprendiendo. En esta ocasión me tocó hacerlo en un ámbito si bien más empresarial, de fondo viene más el sentido de la creatividad porque con socios yo no me voy a preocupar directamente por los números o la administración. Es cambiar de aires, de oficinas. Es tener un ambiente diferente en donde realizarme”, contó el productor del programa cómico 40 y 20.

Pero Loza en este año cumple 22 años dentro del gremio cinematográfico con su ópera prima Atlético San Pancho del 2001 y ha visto a la industria cambiar drásticamente.

“Durante 50 años yo creo que hubo una uniformidad en la manera en cómo se hacían las cosas de manera más tradicional y fue cuestión de unos cuantos años para que viniera una forma diferente de hacer cine y de estrenarse también. Las redes sociales nos han enseñado mucho, para empezar vemos que la publicidad de las grandes marcas ya está ahí, se enfoca en aparecer en redes, a los productores de las películas también les importa mucho el poder aparecer en plataformas, pero también creo que es un arma de dos filos”, continuó Loza.

El creador de Los Héroes del Norte considera que no cualquier persona puede hacer cine ni que cualquiera pueda actuar. Pero ahora la carta de presentación muchas veces son los likes.

“A veces pareciera que vale más cuánta gente puedes congregar como seguidores que la calidad de lo que vas a entregar y lo cierto es que dominar todos esos aspectos desde lo técnico hasta lo más artístico es un trabajo de años y tanto las audiencias como nosotros los que estamos dentro de la industria deberíamos reflexionar qué es lo que queremos, si solamente dinero a corto plazo o una obra que pueda marcarnos”, contó.

Pero por otro lado también ve puntos positivos.

“La situación de la huelga en Hollywood creo que es para bien, para crear una industria más sana en donde se valore a los humanos que están detrás y delante de las cámaras, es algo que ahora que reflexionamos tarde o temprano iba a explotar. En México creo que a veces el hecho de ya no hacer las cosas de manera tradicional permite experimentar con mayor libertad”, finalizó.

LEG