La Feria del Libro de Fráncfort se vio envuelta en críticas por parte de la comunidad lectora, las editoriales y parte del sector literario por haber cancelado la entrega del premio LiBeraturpreis a la escritora palestina Adania Shibli luego de que se hiciera pública una carta abierta firmada por más de 1000 autores y personas de la industria del libro en la que se pide que no se celebre la entrega del galardón ni tampoco ningún evento alrededor de la autora.

Esto ocurre apenas unos días después del ataque de Hamás en contra de Israel. Conflicto sin precedentes que ha dejado consecuencias inimaginables y que ya ha llegado a estas instancias. Se le acusa a Minor Detail, libro con el que Shibli se hizo del premio en la celebración del libro en la ciudad alemana, de ser antisemita y promotor de odio, esto por parte de dos periodistas y editores literarios.

Fue el pasado viernes 13 de octubre que Litprom, la organización que entrega este premio literario, cambió el curso de lo que se había pactado, según apunta L. A. Times, pues se canceló un evento entre la Shibli y su traductor alemán. En un comunicado, Litprom señala que la cancelación de evento donde se le entregaría el premio a la autora no se llevaría a cabo debido al ataque de Hamás. “Nos encontramos buscando un formato funcional y organizar así el evento en otro punto en el futuro”, espetaron, “darle este precio a Adania Shibli nunca estuvo puesto en duda”.

Desde que se publicó el comunicado, se han dado las muestras de apoyo a Adania, su traductor al alemán y la editorial que la publica. Tal como lo mostró Jacques Testard, el mandamás de Fitzcarraldo Ediciones (editorial que publica a Shibli en el Reino Unido), en una carta abierta: “Uno de los principales propósitos de la literatura es promover el entendimiento y el diálogo entre diferentes culturas. En tiempos de prominente violencia y que son descorazonadores, la feria del libro más grande del mundo tiene el compromiso de premiar voces de Palestina e Israel. Nos mostramos en solidaridad con Adania Shibli y su editorial en Alemania, Berenberg Verlag”.

Más allá de las decisiones burocráticas, pertinentes o no, escritores, organizaciones y personas del medio han expresado su apoyo a la escritora Adania Shibli:

We stand in solidarity with Palestinian author Adania Shibli, who has been informed that she will no longer receive the 2023 LiBeraturpreis award at Frankfurt Book Fair this week, for her brilliant novel Minor Detail https://t.co/TSYIyJmuRK — Verso Books (@VersoBooks) October 17, 2023

PEN International regrets @litprom's decision to postpone the award ceremony for Palestinian writer #AdaniaShibli who was set to receive the LiBeraturpreis for her novel Minor Detail. We believe literary platforms should ensure that dialogue – particularly during heightened… pic.twitter.com/nplgOukIRJ — PEN International (@pen_int) October 17, 2023

To everyone who is sending us emails asking to sign in support of Adania Shibli and Minor Detail, we are grateful for every single one of you. https://t.co/Y7ATiuY8Bo pic.twitter.com/24pYoLGGBI — ArabLit (also @arablit.bsky.social) (@arablit) October 16, 2023