Para las mexicanas su participación política no ha sido cosa fácil. Fue un importante avance la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 17 de octubre de 1953, cuando las mujeres alcanzamos el reconocimiento de ciudadanas que nos otorgó el derecho a votar y a ser votadas en elecciones nacionales.

Un año y meses después, el 3 de julio de 1955, las mujeres acudieron a las urnas por primera vez a sufragar, con el propósito de elegir diputados federales.

Para alcanzar este hecho, destaca el activismo de mujeres como Hermila Galindo, que en 1916, como secretaria particular de Venustiano Carranza, envió al partido Constituyente una solicitud para el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres con fundamento en el Plan de Guadalupe de 1913. Hecho que fue rechazado y no incluido en la Constitución con el argumento de que no era interés de las mujeres participar en la vida pública. No se dio por vencida y se postuló como candidata a diputada, ganó la elección y el Colegio Electoral no la dejó pasar.

Destaca también la lucha que dio Elvia Carrillo Puerto, quien logró un histórico triunfo para los derechos femeninos al convertirse en la primera mujer mexicana electa diputada al Congreso local de Yucatán, se mantiene dos años como diputada y deja la Legislatura por las amenazas de muerte.

Hoy, los partidos políticos deben acatar la orden de postular en los nueve estados que cambiarán gobernadores a cinco mujeres y cuatro hombres, para el proceso electoral 2024. Y esa es una parte del debate que hay en las definiciones de la selección de candidatos.

En temas de género, para las mujeres es muy importante no bajar la guardia. Falta mucho para lograr la paridad. Si bien es muy destacable que para la presidencia de la República tenemos a Claudia Sheinbaum y a Xóchitl Gálvez, la participación de las mujeres todavía tiene bloqueos.

SUSURROS

Los principales cambios que trae consigo el estándar ISO 15189:2023 referente a laboratorios clínicos, requisitos para calidad y competencia, los abordará Analía Purita, coordinadora ISO/TC 212/STTF, en el encuentro con el sector salud que organiza la Entidad Mexicana de Acreditación, al frente de Raúl Tornel y Cruz. El evento a realizarse el 19 de octubre va dirigido principalmente a laboratorios clínicos, bancos de sangre y gabinetes de radiología. Participarán María Isabel López, de Ema; y Gabriel Migliarino, consultor internacional, entre otros expertos, para hablar sobre la acreditación en apoyo al sector salud, la importancia de la seguridad de la información, así como de la calidad analítica. EMA sigue firme para apoyar a evaluar el cumplimiento de las normas, que inciden en la salud. Las inversiones que realiza en el país NorthGate Capital, de Gabriel Mizrahi, se tambalean, pues una de las firmas de comunicación satelital, a la que ha dirigido millones de dólares, entró a concurso mercantil a inicio del año. En julio pasado el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con residencia en la Ciudad de México, resolvió que debe conciliar con 50 acreedores comunes una bolsa por más de 33 millones 855 mil UDIS. Los acuerdos deberán estar listos antes de que venza el plazo marcado por la ley el próximo 12 de noviembre, ante lo cual el equipo liderado por Mizrahi ha optado por el despacho de litigantes que encabeza Liberto Bahí, de acuerdo con fuentes cercanas al caso.

@rf59