Madonna, una de las figuras más icónicas y perdurables en la industria de la música pop, se prepara para celebrar un hito asombroso en su carrera. Con cuatro décadas de innovación, provocación y éxito en la música, esta superestrella dio inicio a ‘The Celebration Tour’, una gira que conmemora su impacto sin igual en el mundo del entretenimiento.

Su legado abarca géneros, generaciones y fronteras culturales, la nombrada ‘reina del pop’, promete con esta gira ofrecerle a sus fans un homenaje a su carrera retomando éxitos del que han trascendido en el tiempo.

Te podría interesar: Fallece la actriz Suzanne Somers tras lucha contra el cáncer de mama

El pasado sábado inició ‘The Celebration Tour’ en Londres, Inglaterra, esto nos brindó una pequeña probadita de lo que presentará la reina del pop en todo el mundo.

Lo que llamó la atención de los asistentes y de los internautas es que entre los éxitos que presentó la cantante estuvieron títulos como: Ray Of Light, Like A Prayer, Holiday, Justify My Love, Bad Girl y Rain, que podría ser considerados por fans (y no fans) como los himnos que definieron una era, pero eso no es todo, Madonna cantó más de 40 canciones en esta presentación.

La cantante abrió su concierto con “Nothing Really Matters”, asimismo, hizo mención de la infección que casi le cuesta la vida y por la cual tuvo que modificar las fechas del tour, pues el inicio de su gira se tenía previsto en julio, sin embargo, la cantante tuvo que ingresar a cuidados intensivos.

Al recordar esta situación, Madonna comentó a los asistentes “No pensé que sobreviviría y mis médicos tampoco”.

Como invitado especial del tour se presentó Bob The Drag Queen, quien se espera que la acompañe en toda la gira.

Te podría interesar: Michael Caine; el retiro de un grande

Otro momento nostálgico que vivieron sus fans, fue el momento en que Madonna interpretó una nueva versión ‘Live To Tell’, en ella los asistentes pudieron ver imágenes de artistas como Freddy Mercury y el coreógrafo Alvin Ailey amistades que perdieron la vida por el VIH.

En su gira, Madonna se presentará en Bélgica, Dinamarca, Suecia, España, Portugal, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y México.

En México se presentará los días 20, 21, 23 y 24 de abril de 2024, en el Palacio de los Deportes, en la CDMX.

Seguramente ‘The Celebration Tour’ marcará un nuevo hito en su historia musical. ¿Estás listo para ver a la reina del pop en México?

AG