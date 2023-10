Luego de que la popularidad de cintas de superhéroes decayera con estrenos como Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Sahzam! Fury of the Gods, The Flash, entre otras más, los videojuegos se han abierto camino como las películas más taquilleras de este 2023.

Ahora tocará el turno a la cinta de live action basada en Five Nights at Freddy’s, el videojuego de terror y suspenso que se estrenó en 2014 y marcó un precedente para el desarrollo de este tipo de productos de terror ahora buscará conquistar a los amantes de la saga mediante la pantalla grande.

Los antecedentes están en Mario Bros, que recaudó a nivel mundial más de mil 360 millones de dólares convirtiéndose en un éxito taquillero, pues tan solo contó con un presupuesto de 100 millones de dólares.

Distribuida con apoyo de Universal Pictures al término de su espacio en cine, logró posicionarse como la segunda película con mayor recaudación a nivel mundial en este 2023, sólo detrás de Barbie.

Aunque las películas de videojuegos al cine y la televisión han evolucionado desde el siglo pasado con el estreno de Mortal Kombat en 1995, no es sino hasta los últimos estrenos que el público ha recibido de manera nostálgica y positiva estás adaptaciones.

Por otro lado, no solo han conquistado la pantalla grande, sino que también se han popularizado las adaptaciones a series de televisión como Halo, la que según informó el sitio Deadline, se convirtió en el programa más visto en sus primeras 24 horas de la plataforma Paramount +, superando los 4.9 millones de espectadores.

No podía faltar en este recuento Gran Turismo, una película dramática de acción basada en la historia real de Jann Mardenborough, un jugador adolescente del popular videojuego de carreras Gran Turismo cuyo talento le permitió ganar una serie de campeonatos de Nissan y finalmente convertirse en un verdadero piloto de carreras profesional. Ésta recaudó en taquilla mundial 117.2 millones de dólares.

EN BUSCA DEL ÉXITO TAQUILLERO

La franquicia se une a una serie de adaptaciones de videojuegos representantes del género terror como Resident Evil, Doom, Sillent Hill y más.

Con ocho entregas diferentes, el largometraje en live action mostrará la historia central del juego con algunos cambios, en el personaje principal Mike Schmidt, un guardia de seguridad atormentado que acepta un trabajo nocturno en Freddy Fazbear’s Pizza, un centro de entretenimiento familiar abandonado.

Una vez contratado descubre que los cuatro animatrónicos del lugar se mueven y asesinan a cualquiera que se quede después de la medianoche y él tendrá que lidiar con todos los problemas para poder sobrevivir.

La película fue dirigida por Emma Tammi y basada en la franquicia de videojuegos del mismo nombre creada por Scott Cawthon, además de ser producida por Blumhouse Productions y Scott Cawthon Productions.

Five Nights at Freddy’s cuenta con un reparto liderado por Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Piper Rubio, Mary Stuart Masterson y Matthew Lillard, quienes buscarán darle una recreación lo más parecida al videojuego.

Está cinta en live action se estrenará el próximo 26 de octubre en salas de cine y a través de la plataforma de streaming de la misma película: Universal.

El film se espera que sea todo un éxito en taquilla, pues antes de haberse estrenado, ya recuperó su presupuesto total, según reveló mediante redes sociales el productor Jason Blum.

