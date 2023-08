Universal Pictures cautivó a los amantes del cine de terror tras el lanzamiento del nuevo tráiler de “​​Five Nights at Freddy’s”.

Este miércoles a través de las cuentas oficiales de Universal Pictures se liberó el segundo adelanto de “​​Five Nights at Freddy’s, la cinta que estará basada en el videojuego de Blumhouse,dirigida por Emma Tammi y que se estrenará de cara a Halloween, el 27 de octubre en cines y Peacock simultáneamente.

En este nuevo adelanto de 2:03 min podemos observar cómo un guardia de seguridad- Josh Hutcherson– empieza a tener problemas al trabajar en Freddy Fazbear’s Pizza, pues durante su primera noche en el trabajo, comienza a experimentar sucesos terroríficos y todo gracias a Freddy Fazbear, Bonnie el Conejo, Chica la Gallina y Foxy el Pirata, los animatrónicos que durante la noche se vuelven totalmente peligrosos.

Ante estos sucesos Mike Schmidt (el empleado de seguridad) descubrirá la verdadera razón de porque el restaurante Freddy Fazzbear Pizza, cerró hace años.

Aunque, este avance no muestra si el trabajador será capaz de sobrevivir cinco noches seguidas a todas las trampas que pudieran tender estos seres extraños, sin duda sí refleja que el empleado junto a su hija trataran de dar con el misterio que ha desatado el caos en dicho lugar.

Por lo anterior,vale señalar que esta cinta será la primera adaptación al cine del famoso videojuego homónimo, por lo cual muchos fans que jugaron esta saga se han mostrado ilusionados y totalmente agradecidos con Scott Cawthon.

Para ir calentando motores, a continuación te dejamos el tráiler oficial de la cinta clasificada para mayores de 13 años (PG-13) con “contenido violento e imágenes sangrientas”.

This Halloween, Freddy and the gang are dying to meet you. #FiveNightsAtFreddys – In theaters and streaming on Peacock October 27. pic.twitter.com/tibKiZePHV

— Five Nights at Freddy's (@FNAFMovie) August 30, 2023