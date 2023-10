El sector empresarial dio el sí a reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas por semana; sin embargo, advirtió que no es el momento porque la espiral inflacionaria e informalidad sería incalculable, alertaron.

En el marco del Parlamento Abierto para la disminución de la jornada laboral que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión Laboral de COPARMEX, Ricardo Barbosa Ascencio dijo que, si para una gran empresa derivaría en dejar de pagar ISR e IMSS, en las micro pequeñas y medianas las obligaría a trabajar en la informalidad.

“Hay un elite que no ha cambiado que son los ricos de siempre y que no están representados en COPARMEX, vamos trabajando en un pacto social de responsabilidad y dejar de estar echando la culpa los unos a los otros, pero sobre todo, que no se tome ahorita como una arma electoral”, declaró.

En tanto, Lorenzo Roel Hernández, presidente de Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), alertó que a sectores productivos como la manufactura, el agro, el comercio, los servicios turísticos y gastronómicos entre otros, esta reforma implicaría un riesgo adicional y generaría un aumento en la informalidad.

“El alto impacto de las iniciativas en materia de reducción de jornada laboral aplicable a todas las actividades productivas, no generaría mayor productividad ni más descansos para los trabajadores como erróneamente se ha verbalizado, sino que impactará en pago de tiempo extra y días de descanso laborados” y en consecuencia, “provocará el incremento en los precios de productos y servicios”.

Santiago Irusteta Gallego de industrias Bachoco, destacó que “la reducción de la jornada laboral a 40 horas es una medida que puede tener muchos efectos positivos, pero que no podemos dejar de observar los efectos negativos, ahora me suenan las palabras en donde referíamos que era una cita con la historia, no lo niego, pero tan es importante esa cita, que debemos de darnos el tiempo de analizar, de estudiar y de dialogar, sobre todo”.

En tanto, la diputada proponente de Morena, Susana Prieto y representantes de gremios defensores de los trabajadores como la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos la CROC, señalaron que se trata de una demanda que se puso en la mesa del legislativo hace 50 años y que mientras en otras naciones se debate disminuir esas 40 horas, aquí no se tocan las 48, y la calidad de vida del empleado sigue minándose.

La diputada del PAM, Noemí Berenice Luna Ayala dijo que este foro es importante para oír a sindicatos, académicos, especialistas, ciudadanas y ciudadanos, con el propósito de progresar en este tema y dignificar la vida de las y los mexicanos.

Te podría interesar: Ejército revela que cerca de medio millón de israelíes fueron desplazados

Sin embargo, advirtió que de prosperar la iniciativa, “traería grandes consecuencias porque hay que recordar que el 64 por ciento de las personas trabajadoras asalariadas en la formalidad trabajan más de 40 horas a la semana y su esquema laboral sería impactado por esta reforma; por ello, es importante escuchar todas las voces y con base en ello tener una propuesta definida que considere los argumentos tanto a favor como en contra”, Por el PRI, el diputado Tereso Medina Ramírez destacó la necesidad de encontrar acuerdos para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, la cual podría beneficiar a los más de 21 millones de trabajadores.

“El PRI hace votos para que logremos ligar o relacionar empleo, salarios, salud y bienestar de los trabajadores y sus familias, sin interrumpir el crecimiento y desarrollo económico de México ni darle la espalda a la pequeña y mediana empresa, pues en ella está el 80 por ciento de los empleos del país”.