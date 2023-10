La empresa tecnológica multinacional estadounidense, Microsoft, sorprendió a los amantes de los videojuegos tras darse a conocer la compra de Activision Blizzard y King.

Luego de que este miércoles se diera a conocer que el CEO de Activision estaría planeando el regreso de Guitar Hero derivado de una plática que entabló con todos los empleados, en la cual presuntamente el director general presentó los avances tecnológicos en materia de IA y aprendizajes automáticos que podrían aplicarse en el videojuego para su posible regreso, todo parece indicar que el juego de música pronto verá la luz de nuevo.

Lo anterior derivado a que Microsoft hizo oficial la compra de Activision Blizzard y King.

La noticia llegó a través de un comunicado firmado por Phil Spencer, director ejecutivo de Microsoft Gaming.

En este se detalló que derivado a la admiración por el trabajo de Activision y su impacto que han tenido en los videojuegos, el entretenimiento y la cultura pop, decidió concretar su compra, la cual trascendió fue de 68 mil 700 millones de dólares y llegó 20 meses después de negociaciones.

Según lo señalado en el texto, tras la adquisición de Activision, estudios de desarrollo de la talla de Infinity Ward, Raven Software, Sledgehammer Games, Treyarch, Toys for Bob, Beenox y High Moon Studios pasarán a formar parte de la familia de Xbox Game Studios.

Ya que, una de la primicias importantes de esta alianza es unir esfuerzos para innovar y así mismo seguir llevando alegría a más personas, ya que es una de las promesas como equipo.

“Haremos esto en una cultura que se esfuerza por capacitar a todos para que hagan su mejor trabajo, donde todas las personas sean bienvenidas y se centre en nuestro compromiso continuo de Juegos para todos.

Tenemos la intención de incluir la inclusión en todo lo que hacemos en Xbox, desde nuestro equipo hasta los productos que fabricamos y las historias que contamos, hasta la forma en que nuestros jugadores interactúan y participan como una comunidad de juegos más amplia. Juntos, crearemos nuevos mundos e historias, llevaremos tus juegos favoritos a más lugares para que más jugadores puedan unirse, e interactuamos y deleitaremos a los jugadores de maneras nuevas e innovadoras en los lugares que les encantan jugar, incluidos los dispositivos móviles y la nube- transmisión y más”.

Por último, Phil Spencer, reiteró su emoción tras la adquisición de la empresa de videojuegos estadounidense e invitó a los gamers a celebrar jugando ya que es un día importante pues se abre un mundo nuevo en el terrero no los videojuegos.

“Usted es el corazón y el alma de estas franquicias y nos sentimos honrados de tenerlo como parte de nuestra comunidad. Ya sea que juegues en Xbox, PlayStation, Nintendo, PC o dispositivo móvil, eres bienvenido aquí y seguirás siendo bienvenido, incluso si Xbox no es el lugar donde juegas tu franquicia favorita. Porque cuando todos juegan, todos ganamos. Creemos que nuestras noticias de hoy desbloquearán un mundo de posibilidades para más formas de jugar. Gracias por el apoyo continuo. Tenemos mucho más por venir en los próximos meses”.

So many stories to tell, so many characters to meet, so many worlds to explore…

It’s a good day to play: https://t.co/6i3RHmwsNZ pic.twitter.com/y7t2Q5mtrD

— Xbox (@Xbox) October 13, 2023