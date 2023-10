El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que las “puertas están abiertas para muchos” en su Gobierno, tras su encuentro con el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Este jueves, al ser cuestionado sobre su encuentro con López Hernández, con quien se entrevistó alrededor de una hora a su regreso del evento por el Bicentenario del Heroico Colegio Militar en Perote, Veracruz, López Obrador detalló que fue para saludarse, ya que tenían tiempo sin verse.

Te podría interesar: Liconsa llega a 6 millones de beneficiarios en todo el país

Y aunque evitó responder sobre el tema que trató con el ahora coordinador político de la campaña de Claudia Sheinbaum Pardo de cara a la elección de 2024 dijo que:

“Saludé a Adán, lo extrañaba, ya tenía tiempo que no lo veía, es mi ‘hermano’, lo estimo mucho (…) hasta lo quería invitar a que se regresara acá pero tiene otros planes”.

Abundó que él no podría decir más al respecto debido a que el Instituto Nacional Electoral (INE)

Y por la invitación a Adán Augusto fue cuestionado si también le ofrecería el mismo trato al excanciller Marcelo Ebrard, dijo que sí, tanto él como otros personajes con los que ha colaborado tienen “las puertas abiertas” en lo que resta de su administración:

“Sí, claro, claro. No, no, no, no, Marcelo hizo una labor importantísima como secretario de Relaciones Exteriores, nos ayudó mucho. Al igual que Adán, desde el gobierno de Tabasco, luego lo invité a participar en la Secretaría de Gobernación, me ayudó. Lo que pasa pues que todo tenemos nuestras aspiraciones y son legítimas, decir, ‘haber, ya estuve aquí, deseo participar en otra cosa’, pero aquí están las puertas abiertas para muchos de los que están pensando en otros asuntos, otros planes, se respeta eso”.

Ayer, y a casi 5 meses de haber renunciado a la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López visitó Palacio Nacional para un encuentro con López Obrador (AMLO).

La última aparición pública del exfuncionario federal fue el 6 de septiembre luego de que se informara que perdió la encuesta interna de Morena para definir al coordinador de los Comités de la Defensa de la Transformación -eufemismo para referirse a su virtual candidato presidencial- cargo que recayó en Claudia Sheinbaum.

CSAS