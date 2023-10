Santiago Taboada pidió una competencia limpia de cara a los comicios del 2024 en la Ciudad de México; por ello, conmina al presidente Andrés Manuel López Obrador a no intervenir en el proceso para favorecer a sus candidatos en el bastión electoral de Morena, donde sus malos resultados los harán perder el poder.

El alcalde en Benito Juárez, reconocido como el puntero de los hombres panistas para ser candidato a la Jefatura de Gobierno, se declaró preparado para la competencia y los resultados positivos de su gestión lo respaldan para aspirar a dirigir el rumbo de la capital del país.

Confiado y seguro de tener un buen desempeño en la alcaldía que está reconocida por cifras oficiales del INEGI como una de las más seguras del país, Taboada buscará replicar ese beneficio en la Ciudad y por eso lo dice así: “Llevar la calidad de vida en Benito Juárez a toda la Ciudad”, afirmó en entrevista con 24 HORAS.

A unos días de rendir su último informe de labores, Santiago Taboada reiteró un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para no intervenir en los próximos comicios capitalinos.

“Se va a meter, claro. Sin embargo, en esta ciudad se cree en la democracia, se cree en las libertades y los equilibrios políticos; la ciudad le va a dar una lección al presidente”, sentenció.

Taboada recordó que el jefe del Estado mexicano debe mantener la cordura pero si se entromete “¡Aquí lo esperamos”, apuntó.

Respecto al proceso que se desarrollará en el Frente Amplio por la Ciudad de México pidió al PAN, PRI y PRD mantener la unidad al momento de la definición del candidato.

Sobre el método de elección, Taboada es respetuoso, no exige hacer alguna medida pero plantea tener como base la competencia, resultados y compromisos de los aspirantes.

En cuanto a la fecha de licencia para separarse del cargo, el panista

no se aceleró y dijo que estará atento a la publicación de la convocatoria para elegir al candidato a la Jefatura de Gobierno de la alianza.

En el caso de un enfrentamiento con las “corcholatas” de Morena, el panista aclaró que no le da preocupación, “con eso de que no sirve la seguridad y apuntan a Harfuch; no atienden la desigualdad y apunta a Clara; no sirve la salud y apuntan a Gatell; solo falta que apunten a Serranía que no solucionó lo del Metro”.

El panista condenó que la Ciudad de México esté secuestrada por el mismo grupo político desde hace 23 años, quienes han atacado la calidad de vida en la alcaldía Benito Juárez, siendo que la mayoría de los actuales funcionarios del Gobierno Federal y local habitan en la demarcación.

Frase:

“Me voy con una alcaldía, en donde rescatamos las estancias infantiles, la alcaldía más segura de la Ciudad de México, la alcaldía con los mejores deportivos, me voy con la tranquilidad de haber invertido en lo que puede, con el presupuesto disponible”.

leg