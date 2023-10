Esta tarde diversos usuarios en sus redes sociales han reportado la caída de “X” (antes conocida como Twitter). Aunque la caída fue momentanea en la misma plataforma miles de usuarios se preguntaron si les funcionaba el sitio web.

De acuerdo al sitio DownDetector registró que al menos en México, las fallas comenzaron pasadas las 16:45H.

Los usuarios de la red social de Elon Musk tomaron con humor la caída breve de “X”. Aunque la tendencia fue #TwitterDown, recordando el nombre anterior de la plataforma.

everyone going to instagram when they see that twitter is down😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 #TwitterDown pic.twitter.com/7gT1teyN9N

— elio‼️ (@JIW00NGP1NKS) October 11, 2023