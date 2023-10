Una de las últimas colaboraciones que realizó el rapero mexicano Lefty SM, famoso por éxitos como Por mi México a lado de Santa Fe Klan, fue Ingrata en conjunto con el grupo Cañaveral que a unos días de su lanzamiento ya se encuentra en el primer lugar del chart nacional.

“Es un privilegio el seguir honrando a nuestra música, de esta fusión tan bonita de cumbia con hip hop, combinación que gustó bastante y la que para mí es una loquera que me propusieron y como no le tengo miedo a las fusiones ni a los retos, así que cuando uno hace música lo tiene que hacer desde el fondo del corazón.

“Ingrata es un tema que ya había grabado Lefty en hip hop cuando me lo propone; me latió hacerla en cumbia y me propuse hacer algo súper locochón sin perder la profundidad de los dos géneros”, dijo en entrevista Emir Pabón, voz principal del grupo Cañaveral.

Ingrata fusiona de esta manera la cumbia con las rimas y el estilo urbano, un tema que también cuenta con un video musical en donde Emir incluso cambia su look para darle mayor atractivo al mismo.

“Creo que se logró una muy buena mancuerna con Lefty, que en paz descanse, porque se nos fue hace muy poco, pero seguiremos honrando su talento, su música y su legado a través de sus canciones, en este caso a través de Ingrata que el mismo público ya la está apapachando por lo que es la canción más escuchada en México”, añadió este cantante que nunca dudó en hacer esta colaboración musical que considera fue algo muy acertado.

El Emir locochón como se describió la voz cantante del grupo Cañaveral agregó que se guió por el instinto y por lo que sentía en el momento en que te tomó la decisión de hacer esta fusión musical sin importar las críticas del gremio, pues sus creaciones son solo para que le gusten al público.

“Bendito Dios, no me quedé con las ganas de hacer este tema porque hoy en día es una de las canciones más descargadas en YouTube, por eso sigo haciendo música, porque me enfoco en el público, en lo que quieren escuchar de Cañaveral y por ese camino es que vamos para adelante”.

Incluso el grupo fue el primero en sacar al mercado un disco de duetos en homenaje a los gruperos en 2015, hecho por el que recibieron muchas críticas.

Acompañado de Salvador, René y Andrés, quienes forman parte del grupo Cañaveral lamentaron el hecho del fallecimiento de Lefty y se dijeron agradecidos de haber trabajado con él. “Era un gran artista cuya carrera iba en un exagerado ascenso, pero nos deja su música”, finalizó Emir Pabón.

