Por medio de un comunicado dado a conocer recientemente, ExxonMobil señaló que se ha llevado a cabo de manera exitosa la compra de la empresa Pioneer Natural Resources de manera definitiva, esta fusión fue firmada por un monto superior a los 59,500 millones de dólares, algo equivalente a los 253 dólares por acción.

De acuerdo con los detalles dados a conocer durante estas negociaciones, los accionistas de Pioneer 2,3234 acciones de ExxonMobil por cada acción de Pioneer, de acuerdo don los medios en Estados Unidos, esta es la transacción más grande de la empresa desde 1999, cuando se llevó a cabo la fusión entre Exxon y Mobile.

Se espera que esta transacción pueda ser cerrada de manera definitiva durante la primera mitad de 2024, actualmente, el valor total de la transacción, incluida la deuda neta, es de 64,500 millones de dólares, esta información también fue dada a conocer por el comunicado difundido por ExxonMobil.

“Pioneer es un líder indiscutible en el Pérmico con una base de activos única y personas con un profundo conocimiento de la industria. Las capacidades combinadas de nuestras dos empresas proporcionarán una creación de valor a largo plazo muy superior a lo que cualquiera de las dos empresas es capaz de hacer de forma independiente”, afirmó el presidente y director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods.

De acuerdo con los expertos, esta operación fue pensada para mejorar su participación en una de las cuencas más importantes del sur de los Estados Unidos, esto debido a que la fusión combina los más de 850.000 acres netos de Pioneer en la Cuenca Midland con los 570.000 acres netos de ExxonMobil en las Cuencas Delaware y Midland.

Se sabe que las juntas directivas de ambas compañías aprobaron por unanimidad la transacción, que está sujeta a las revisiones y aprobaciones regulatorias con el Gobierno de los Estados Unidos.

We’re accelerating our Upstream Portfolio!

Today, we entered into a definitive agreement to acquire Pioneer, a large oil and gas exploration company with more than 850,000 net acres in the Midland Basin. Learn more here: https://t.co/HZWaz2l9Mv pic.twitter.com/PQON9jKWyt

— ExxonMobil (@exxonmobil) October 11, 2023