El presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que el domingo 22 de octubre se llevará a cabo en Palenque, Chiapas, el encuentro de mandatarios y cancilleres de América Latina y el Caribe, para solucionar en conjunto el crecimiento del flujo migratorio hacia Estados Unidos. Detalló que están invitados: la presidenta de Honduras, Xiomara Castro; los presidentes de Ecuador, Guillermo Lasso; de Colombia, Gustavo Petro; de El Salvador, Nayib Bukele; de Guatemala, Alejandro Giammattei; de Venezuela, Nicolás Maduro; de Haití, Ariel Henry; de Cuba, Miguel Díaz-Canel; de Costa Rica, Rodrigo Chaves y de Panamá, Laurentino Cortizo, así como el primer ministro de Belice, Johnny Briceño. Es un acuerdo de buena vecindad contra la pobreza, vecindad por el bienestar de nuestros pueblos, para buscar que, con la ayuda mutua, podamos atender el problema de la migración. Nos duele mucho lo que está sucediendo con los migrantes. Adelantó que el Gobierno de México presentará una propuesta integral de atención a las causas de la migración en los países de origen a partir de la creación de oportunidades de trabajo y estudio. El tráfico ilegal de personas será otro tema a abordar. El presidente mencionó que los once países involucrados son los que tienen más injerencia en lo relacionado con la migración. Ya sea porque son sus pueblos, los habitantes de esos países, los que están migrando o como el caso de Costa Rica, el caso de Panamá, el caso nuestro, incluso el caso de Colombia, que son países por donde pasan y sí ha crecido mucho la afluencia migratoria, el flujo migratorio. Lopez Obrador presentó las cifras más recientes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que muestran un incremento del 20 por ciento en el flujo migratorio durante agosto en el que predominan ciudadanos venezolanos. Esto es constante y está creciendo.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ; HABLA SOBRE EL TEMA DEL INAI Y SUS ASPIRACIONES A LA GUBERNATURA DE CHIAPAS

El senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la junta de coordinación política, dio a conocer respecto al tema del INAI, que van a discutirlo pasando el 2 de noviembre, para tener un escenario más propicio. Ya se ha avanzado con varios miembros del Grupo Parlamentario de Morena, hay algunos que están ya convencidos que podemos transitar hacia estos nombramientos pendientes para; cumplir primeramente con la responsabilidad que tenemos como Senado de la República, pero también cumplir con el mandato que nos ordena la Suprema Corte. Indico que sí puede ser con la lista que se tiene, para poder generar las condiciones de nombramientos. En este caso he planteado al interior del Grupo que al ser tres pudiéramos nosotros proponer dos y construir con la oposición el tercer nombramiento para poder estar todos representados. Está todavía en el análisis, todo puede acontecer; es aproximarnos primero a una postura del que hay que nombrarlos, y esa ya se está construyendo El segundo momento es construir con lo que tenemos o declararla desértica. Lo importante es que aquí se está llegando a un consenso. Tenemos hasta el 15 de diciembre. Ya se avanzó en el que hay que sacar el tema de los nombramientos pendientes, y no solamente en ese, sino todos los demás, que están tribunales locales, electorales y regionales. En el caso de la Sala Superior, hemos recibido; se turnó a la Comisión de Justicia y ahora su procedimiento a desahogo en los próximos días. En el tema de la Sala Especializada, que nuevamente la Corte vuelve a anunciarnos, vamos a esperar a que nos notifique. Sobre el posicionamiento de los hechos ocurridos en Israel señalo que: Nosotros, como Senado de la República, condenamos los hechos violentos, terroríficos que hace ese grupo Hamás contra el pueblo de Israel, sobre todo porque hay niños, niñas, mujeres, adultos mayores, nosotros condenamos enérgicamente. De hecho, construimos un Pronunciamiento desde el Senado de la República, lo platicamos con los grupos parlamentarios y hacemos propio esta condena y esperamos que el diálogo y la relación que debe existir entre las franjas fronterizas, no sea motivo de actos terroríficos que solamente llevan a la violencia. Respecto a sus aspiraciones a ser candidato a gobernador por Chiapas, dijo: yo estoy muy tranquilo, esperaré los resultados. Estoy cierto que en la encuesta de reconocimiento saldré muy bien posicionado y posteriormente estaré listo para que venga la segunda encuesta, donde será quién resulte ganador en Chiapas y confío mucho en el trabajo.

SRE; ESTABLECE NORMAS PARA REPATRIACIONES DE MEXICANOS EN LA ZONA DE CONFLICTO ISRAEL – PALESTINA

La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Protección Consular y Planeación Estratégica, anunció las normas que regirán el proceso de repatriación de ciudadanos mexicanos desde Israel. Según las Normas para la Ejecución de la Asistencia y Protección Consular a Personas Mexicanas en el Exterior, actualizadas a julio de 2023, se priorizará la repatriación de individuos en situación de vulnerabilidad, tales como niñas, niños y adolescentes, personas lesionadas, accidentadas o enfermas, mujeres embarazadas, personas indígenas y trabajadores agrícolas del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales que requieran ser repatriados anticipadamente. El proceso de repatriación se basará en estos criterios, junto con la proximidad de los solicitantes a la zona de conflicto. Además, las autoridades han confirmado que el Aeropuerto Internacional Ben Gurión, en la ciudad de Tel Aviv, está operativo y hay disponibilidad de vuelos comerciales para salir del territorio israelí. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Dirección de Protección Consular, la Embajada en Israel y la Oficina de Representación en Palestina, seguirá de cerca el desarrollo de los eventos y proporcionará actualizaciones sobre el curso de la misión de repatriación. El Gobierno de México insta a todos los ciudadanos mexicanos en Israel y Palestina a seguir de cerca las actualizaciones proporcionadas por las autoridades locales y a tomar todas las precauciones necesarias para su seguridad y bienestar.

CLAUDIA SHEINBAUM; PRIMER FORO DE PESCA Y ACUACULTURA EN MAZATLAN, SINALOA

Claudia Sheinbaum Pardo, virtual candidata presidencial por Morena en 2024, dentro de sus recorridos por el país, realizaran el primer foro de pesca y acuacultura, el próximo domingo 22 de octubre en Mazatlán, Sinaloa. “Con Claudia”.

RICARDO MONREAL; ANTE CONFLICTO EN MEDIO ORIENTE, MÉXICO DEBE SEGUIR SU VOCACIÓN PACÍFICA Y CONDENAR EL TERRORISMO

Ricardo Monreal Ávila afirmo que la postura de México frente a la guerra en Medio Oriente debe ser a favor del diálogo, la distensión y la rápida solución de las controversias, como se plasma en la Constitución. Pero aseguró que, como principio rector de la política exterior, nuestra vocación pacifista nos conduce a condenar sin cortapisa el terrorismo en cualquiera de sus manifestaciones, la violencia no se arregla con más violencia. El senador con licencia, señaló que lo primero es condenar a quien haya iniciado la guerra, en la cual ya hay más de mil 100 personas fallecidas. Y en este sentido, apuntó, es claro que la ofensiva la inició la Organización Hamás, con una capacidad de movilización que incluyó infiltración por tierra y mar, además del aire, indetectables para una de las mejores naciones con servicios de inteligencia y contrainteligencia del mundo, como lo es Israel. Los hechos obligan a tomar una postura frente al conflicto, pues en primer lugar hay dos connacionales desaparecidos en probable calidad de rehenes, además de un tercer mexicano reportado como desaparecido, que ya fue localizado sano y salvo. Por otro lado, indicó, en la zona de conflicto se encuentran aproximadamente cinco mil mexicanos entre residentes, estudiantes y turistas lo que refuerza la necesidad de una respuesta puntual, eficaz y oportuna de nuestro gobierno. Dijo que el Gobierno Mexicano ha actuado con el envío de dos aviones para repatriar al mayor número de connacionales posible donde, tan solo en dos días del conflicto, ya se han registrado 500 mexicanas y mexicanos para regresar de inmediato a nuestro país. Debemos estar preparados en México para un conflicto de larga duración en el Medio Oriente con crecientes impactos para nuestro país. Monreal Ávila remarcó en la importancia de hablar del conflicto bélico en Medio Oriente, en la franja del planeta donde más se ha predicado la paz y el amor entre la humanidad y donde han florecido las religiones monoteístas más importantes del mundo. En contraposición a eso, explicó: la resistencia palestina por la ocupación en sus territorios nació como reacción a los acuerdos posteriores a la Primera Guerra Mundial donde se vieron forzados a defender una causa, su integridad territorial y con métodos y recursos lamentablemente violentos, bárbaros en el terrorismo suicida y homicida. Hasta ahora los conflictos bélicos entre Israel y Palestina parecían distantes y ajenos a México, pero es la era de la globalización y la integración mundial, ya todo nos queda cerca y nos impacta sobre todo cuando sabemos, como reza la teoría del caos y la fragilidad, que el aletear de una mariposa en Asia puede causar un ciclón en el Golfo de México.

MARIO DELGADO; MORENA PUBLICARÁ EL VIERNES LISTA FINAL DE ASPIRANTES A GUBERNATURAS Y LA CDMX

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que al mediodía del jueves se realizará una reunión con los aspirantes a participar en la encuesta para informarles sobre los resultados de los ejercicios de reconocimiento que se realizaron, previo a que se levante la encuesta definitiva. El próximo jueves a las 12 del día vamos a tener en cada entidad que va elección una reunión con la y los aspirantes, con todos los inscritos porque se les va a mostrar los resultados de las encuestas de reconocimiento. El viernes 13, la Comisión de Elecciones sesionará para publicar los nombres de quienes participarán en la encuesta final. La Comisión de Elecciones tendrá que hacer la valoración de las propuestas que hicieron los consejos estatales, de los resultados de las encuestas de reconocimiento y la valoración política de cada uno de los perfiles para que pueda emitir, conforme a la convocatoria, el listado final de quienes serán encuestados. Previo al arranque de la encuesta, la dirigencia citará a los participantes para que conozcan los criterios con los que se definirá a los candidatos. Cómo se va a ponderar, qué es lo que se va a preguntar y también que conozcan y que se comprometan con el criterio de equidad, que sepan los participantes que tenemos que apegarnos al criterio de género. Expuso que, en el caso de que ganen más de cinco hombres, se aplicará el criterio de paridad de género para que al menos cuatro mujeres sean candidatas. Si son más mujeres, qué bueno, ahí no se aplica ningún criterio, si mujeres ganan sus encuestas tendremos nueve coordinadoras, pero si más de cinco hombres ganan sus encuestas tendremos por lo menos cuatro coordinadoras, entonces esto lo tienen que conocer muy bien todas y todos los participantes para que no se llamen a sorpresas. Los resultados de los ganadores de las encuestas serán informados el 30 de octubre. Respecto a la polarización y descalificaciones de algunos aspirantes a participar en la encuesta, Delgado recordó que en Morena importan los cargos, no los encargos.

MARCELO EBRARD; YA RECIBIÓ UN INFORME DE LA COMISIÓN DE ELECCIONES SOBRE ENCUESTA DE MORENA.

Marcelo Ebrard recibió de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena el informe sobre la encuesta que aplicó el partido para definir la virtual candidatura a la Presidencia, que ganó Claudia Sheinbaum. Al respecto, el equipo de Marcelo Ebrard tiene tres días para manifestarse sobre el contenido del informe y así prosiga el proceso para desahogar la impugnación en contra del proceso interno. Se le dio vista a Marcelo Ebrard de los informes que entregaron como parte del proceso y desahogo de pruebas la Comisión de Nacional de Elecciones, el Consejo Nacional y la Comisión de Encuestas. La Comisión de Honestidad nos requirió, o requirió a la Comisión de Nacional de Elecciones, al Consejo Nacional y a la Comisión de Encuestas un informe respecto de la impugnación de Marcelo Ebrard. Los informes se le entregaron al equipo de Ebrard el pasado lunes. Cabe recordar que en días pasados Marcelo Ebrard dijo que su destino será definido una vez que Morena resuelva a su impugnación.

SENADOR MIGUEL ANGEL MANCERA; REUNIÓN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PREVISIÓN SOCIAL, TRABAJO Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, durante la Reunión de las Comisiones Unidas de Previsión Social, Trabajo y Estudios Legislativos Segunda, donde tocaron el tema que tiene que ver con el fortalecimiento de los sindicatos, con la libertad sindical de sindicación. El legislador en su intervención menciono que: Nosotros hemos votado y acompañado todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de los sindicatos, con la libertad sindical de sindicación, hemos apoyado por supuesto de manera consistente ese derecho y todos los beneficios de las y los trabajadores también los hemos acompañado. El caso que nos ocupa yo entiendo la lógica porque lo he platicado con unos de los senadores, senadoras que están ahí y que son expertos en esta materia y me han dicho es que es la manera de fortalecer a los sindicatos y de permitir que en algún momento dado quienes están afiliados o afiliadas a los mismos pues simplemente no cubran sus cuotas o se nieguen. Yo lo único que quiero destacar aquí, compañeras y compañeros, es que esta supresión del artículo 110 va directamente en contra de lo que haya determinado la Suprema Corte de Justicia, desde mi punto de vista, salvo que haya alguna jurisprudencia que haya superado a la que hoy nos ocupa que es además de 2021, no es una jurisprudencia de séptima época o de octava y hablando de una jurisprudencia de décima época y que recayó precisamente con motivo del amparo de varios sindicatos, varios sindicatos promovieron juicios de amparo indirecto en contra del artículo 110 y lo hicieron al sostener que la negativa del trabajador a que se descuente a su salario constituya una violación a los principios de libertad y autonomía sindical. Por unanimidad resolvieron que las cuotas sindicales, la negativa de los trabajadores al descuento de su salario no contraviene los principios de libertad y de autonomía sindical y, en alguno de los razonamientos jurídicos, dice consecuentemente la negativa del trabajador a que el empleador le descuente las cuotas sindicales únicamente corresponde a una determinación en lo individual de no continuar aportando tales contribuciones y en todo caso quedará sujeta a las consecuencias que al respecto se establezcan en los estatutos y ahí es a donde yo quiero llegar porque con esta jurisprudencia que acabo de leer, un abogado recién egresado de la facultad de derecho si no es que un pasante de cualquier despacho va a ganar todos los amparos habidos y por haber contra esto que se pretende aprobar. Asimismo señalo que no tiene los criterios de los patrones, la verdad es que lo que hago es estudiar la jurisprudencia, no me reúno con los patrones ni me han hablado ningunos patrones. Hablo más con los sindicalistas y me parece que estamos hablando, además, de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Cuando hemos acompañado los temas de los sindicatos, lo hemos hecho con toda vehemencia y hemos estado aquí y cuando defendimos al sindicato de pilotos, nosotros los defendimos porque les querían colocar el cabotaje. A los trabajadores les cobran las cuotas, aquí hay sindicatos muy respetables, pero también hay sindicatos que no son tan respetables y que han tenido muchísimos problemas jurídicos y esos les cobran las cuotas a sus trabajadores y mañana establecen una extraordinaria y pasado otra extraordinaria y pasado otra extraordinaria y todas se tienen que pagar, entonces, pues es aquí como se ha dicho, yo utilizaría una reflexión a contrasentido de quien dijo los trabajadores tienen derecho a decidir si siguen en el sindicato o si se cambian a otro, pues los sindicatos tienen derecho a expulsar. En los estatutos pueden señalar que quien no cobra sus cuotas lo expulsen, pues que lo expulsen; si yo no le pago el seguro social, pues me quita los derechos y si no le paga al ISSSTE pues también, entonces, lo que hoy estamos poniendo de relieve es una interpretación constitucional y lo único que estamos haciendo es una respetuosa alerta jurídica.

DIPUTADO RUBÉN MOREIRA; PRESENTARÁ INICIATIVA PARA ASEGURAR SERIEDAD EN ENCUESTAS ELECTORALES Y QUE EL INE FORMALICE “RANKING” DE ACIERTOS

El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, adelantó que presentará una iniciativa a fin de que las casas encuestadoras apliquen métodos de investigación y transparenten el ingreso de sus recursos y nombres de los clientes que solicitan el trabajo de opinión. El legislador aseguró que es preocupante que estas empresas realicen encuestas, las publiquen en diarios importantes y, a partir de su difusión, incidan para que la gente no vaya a votar, porque dicen que es muy amplia la distancia entre los candidatos. Por esta razón, las casas encuestadoras además de registrar la metodología del estudio, deberían dar los nombres de sus clientes recientes, de quienes les pagan. Por ello, propondrá que el Instituto Nacional Electoral (INE) dé seguimiento a estos ejercicios, contar con un “ranking” para conocer el grado de confiabilidad y cuántas fallan en las mediciones de intención de voto a una elección. Asimismo señaló que esto debe ir acompañado del trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera del INE, porque es necesario tener conocimiento de cómo operan económicamente, quiénes pagan sus servicios, ya que, indicó, existe el riesgo de que se trate de encuestadoras fantasmas, que no tienen ni trabajadores.

MINISTRO DE DEFENSA YOAV GALLANT; ISRAEL ANUNCIA UNA OFENSIVA TOTAL CONTRA GAZA SIN RESTRICCIONES

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, al reunirse con militares israelíes y combatientes de élite cerca de la frontera de Gaza, ha anunciado que el país lanzará una ofensiva total contra la Franja de Gaza, que cambiará totalmente la situación sobre el terreno, aunque no entró en aspectos concretos. He levantado todas las restricciones. Hemos recuperado el control de la frontera y estamos pasando a una ofensiva total. Habéis luchado con gran valentía. Habéis visto contra qué combatimos: contra animales humanos, caracterizando a los milicianos de Hamás como el Estado Islámico de Gaza.

