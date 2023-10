Este domingo 8 de octubre se llevará a cabo la carrera del GP de Qatar, en donde el piloto mexicano, Sergio ‘Checo’ Pérez, buscará afianzar el segundo puesto en esta temporada tras la coronación de Max Verstappen.

A unos minutos de que inicie la carrera, las autoridades de la Fórmula 1 y del GP de Qatar dieron a conocer que Carlos Sainz no competirá en este circuito debido a un problema con su monoplaza.

BREAKING: Carlos Sainz will not take part in the Qatar Grand Prix due to a fuel system issue on his car #QatarGP #F1 pic.twitter.com/YEwAPIgRFc

Así saldrán todos pilotos tras el abandono de Carlos Sanz, Sergio Pérez saldrá desde el Pit Lane debido a una penalización en su contra.

REVISED STARTING GRID

Carlos Sainz will NOT start the race due to a fuel system issue on his car, and it's a pit lane start for Sergio Perez 👀 #F1 #QatarGP pic.twitter.com/C1YU7HqnWF

— Formula 1 (@F1) October 8, 2023