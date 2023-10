La F1 Academy está a nada de hacer historia tras revelar que será transmitida en vivo la final de su competencia femenil.

Un acontecimiento histórico está a punto de ocurrir en el mundo deportivo, específicamente en el automovilismo esto gracias a la F1 Academy quien reconoce la habilidad y destreza de las mujeres dentro de las carreras de coches.

Lo anterior se dará debido a que será transmitida por primera vez una final femenil dentro de este rubro, algo nunca antes visto por lo que se espera que marque una diferencia a partir de ese momento.

Esto se dará el día 21 y 22 de octubre de este mismo año en donde diversos equipos buscarán tener su mejor carrera para coronarse en el torneo F1 Academy y así pasar a la historia con ayuda de los medios de comunicación.

Esta competencia se dará dentro del circuito de las Américas ubicado en Houston, Texas.

Se espera que esta final sea transmitida en vivo en alrededor de 100 países quienes podrán ser testigos de este nuevo impulso a las mujeres en el ámbito deportivo.

Los amantes del automovilismo podrán estar pendientes de las sesiones de clasificación, así como también de las tres carreras en vivo por medio de Youtube y F1TV así como también en más de 10 emisoras internacionales.

Starting at grassroots. Discover Your Drive has already increased female participation.

This is only the beginning, we can’t wait for the future.#F1Academy @karting @ourmotorsportuk pic.twitter.com/VKqoFu1u6m

— F1 Academy (@f1academy) October 2, 2023