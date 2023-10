Encaminado a conseguir su tricampeonato con varias carreras de sobre en la temporada 2023 y con miras a expandir su hegemonía dentro de la Fórmula 1, Max Verstappen asegura que la serenidad con la que actúa en su día a día es uno de los motivos principales de que hoy sea indiscutiblemente el mejor piloto dentro del serial más importante del automovilismo deportivo.



Al afirmar que el hacer las cosas por sí solo y sin complicarlas más allá de lo que son en realidad, le ha ayudado a canalizar su faceta como piloto profesional de carreras, sin sentirse harto de lo que hace, pese a pasar varias horas al volante.



“La Fórmula 1 es una gran parte de mi vida, pero no lo es todo. También sé cuándo volver a encender el interruptor y también sé cuándo volver a apagarlo. Simplemente disfruto lo que estoy haciendo y no me vuelvo loco ni me pongo muchas preguntas en la cabeza. Sigo el fluir y esto realmente funciona para mí”, asegura el neerlandés.



Aunque el competidor estelar del Red Bull Racing Team señala que siempre existe espacio para mejorar como individuo, Verstappen reitera que lo primordial es estar abierto a la posibilidad de cambiar cada que se presenten las oportunidades, comenzando desde pequeñas cosas, colocando como ejemplo, las críticas recibidas durante sus primeros años dentro del Gran Circo, por su estilo señalado como imprudente.



“A veces cometía algunos errores. En cierto modo, eso formaba parte de convertirse en un mejor piloto. Se trata de cómo aprendes de ello y mejoras. Es un proceso continuo y solo se detiene cuando dejas de correr”, agregó Mad Max.



Aunque afirma no saber desde pequeño, que querría ser un piloto profesional, siempre se ha basado en su amor por la disciplina, para seguir conduciendo y divirtiéndose mientras lo hace. “A veces necesitaba que me empujaran a comprender qué tan serio era lo que estábamos haciendo, pero la pasión debe surgir de uno mismo”.



Con el panorama favorable para conquistar su tercer título mundial consecutivo, el nacido en Bélgica, pero con nacionalidad neerlandesa, podrá consumar un 2023 de total hegemonía dentro de la categoría, con una victoria en la carrera Sprint de este sábado, o sumando al menos tres puntos en el Gran Premio de Qatar del domingo, para hacer de su récord de puntos algo inalcanzable para los otros 19 pilotos en competencia.

