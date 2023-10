¿Se te subió el muerto? Aquí te decimos por qué

La mayoría de la personas alguna vez en su vida han experimentado una sensación de angustia o miedo al no poderse mover o hablar cuando se encuentran durmiendo, o en otro caso, cuando están despertando.

Es frecuente que cuando una persona le cuenta a otra que acaba de pasar por una situación como la anterior, la persona le conteste con un “se te subió el muerto”, sin embargo, el significado de esta expresión no tiene que ser tomado tan literalmente, ya que, no se trata de un fenómeno mágico, más bien de un trastorno del sueño conocido como “parálisis del sueño”, el cual le suele ocurrir con mayor frecuencia a aquellas personas que no tienen una rutina del sueño, como enfermeras, médicos y vigilantes de seguridad.

De acuerdo con Milton René Morán Morales, un médico de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, este fenómeno ocurre porque “mientras nuestros sentidos se ponen en alerta, la función motora voluntaria del cuerpo se encuentra bajo el efecto del sueño MOR, que es una de las fases que caracterizan nuestro ciclo vigilia-sueño. En el sueño MOR hay una estructura a nivel del cerebro que se encarga de paralizar los músculos voluntarios, mientras la actividad de la corteza cerebral se encuentra activa”.

Asimismo, expresó que algunos factores de riesgo que pueden causar este tipo de padecimiento son dormir boca arriba, consumir bebidas alcohólicas y drogas. Por ende, se recomienda dormir de lado, controlar los niveles de estrés y comer saludable.

Por otro lado, este trastorno puede manifestarse de tres maneras:

1. Teniendo la sensación de opresión o dificultad respiratoria.

2. Presentando alucinaciones y visualizando sombras.

3. Teniendo la sensación de que todo gira alrededor.

Finalmente, algunas recomendaciones que debes tomar en cuenta para evitar este tipo de trastorno son dormir adecuadamente, por lo tanto, es preferible que uses tapones para los oídos y uses cortinas oscuras para que ningún ruido o luz del exterior te despierten y de esta manera se interrumpa el sueño, además debes evitar dormir con mascotas y no estresarte.

DRS