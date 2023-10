Los usuarios de redes sociales han hecho a Eugenio Derbez tendencia por revivir un polémico video del comediante, aquí te contamos de qué se trata.

En X -antes Twitter– el nombre del afamado comediante y actor se volvió trending topic debido a que revivieron un video en el cual se molesta porque los jóvenes no trabajan para él gratis,

En el clip -sacado de la entrevista con Adela Micha para el medio El Financiero en su espacio Bloomberg- se observa a Eugenio decir:

“Pero les hablas a los jóvenes y les dices: ‘Oye necesito que me trabajes mis redes sociales, necesito que me trabajes mis redes sociales y tú te ves chavo y les sabes a las cosas, entonces quiero ver si trabajas conmigo’. (Responden) ‘Sí claro que sí, ¿cuánto me van a pagar?’ No lo puedo creer, me enoja”.

Por su parte la comunicadora respondió:

“Es increíble, es como ‘Voy a trabajar con Eugenio Derbez, aunque no me pagues’”.

Cabe mencionar que la entrevista ocurrió hace varios años, pero los usuarios de redes sociales decidieron revivirlo y lanzar críticas contra el comediante.

“¿Aunque no me pagues? A ver hazlo tú gratis”.

“No seas tonto, se vive de dinero, no del ‘brillo’ que irradies”.

“¿Comer?, no, trabajar con Eugenio Derbez”.

“Uy si, trabajar con Pendejo Derbez me soluciona la vida”.

Sin embargo, el propio actor y director pidió a los usuarios a ver la entrevista completa ya que da entender que se sacó de contexto para perjudicarlo.

Micha le preguntó a Eugenio en la entrevista si creía que lo jóvenes piensan solo en el dinero a lo que respondió:

“Es otro mundo totalmente opuesto, a mí me habla alguien para un trabajo y puedo discutir de todo, les puedo dedicar semanas para poder decir: ‘Te cobro tanto’, pero (el dinero) no es lo primero en lo que piensas”.

Agregó que los jóvenes condicionan el trabajo:

“Te ponen condiciones: no quieren ir a trabajar, te piden dinero por adelantado y quieren que se los pagues ya”.

