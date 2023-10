Ryan Carson era un activista social enfocado en el cuidado del medio ambiente y la prevención de las muertes por sobredosis, quien además tenía varias obras publicadas como poeta, autor de “Ansiedad”, en el que detalla su temor alrededor de su propia muerte y sobre cómo podría llegar “cuando me necesitan”.

Carson nació y creció en Boston, donde el hecho causó conmoción en la comunidad por su labor altruista. En 2010 se mudó a Nueva York para estudiar en el Instituto Pratt. Desde entonces, se involucró de manera muy activa en la causa ambientalista y en ayudar a los más carenciados en Manhattan, inspirado por su madre, capitana de un barco remolcador y con la misma motivación de organizar a sus conocidos.

Participó en el Grupo de Investigación de Interés Público de Nueva York (NYPIRG), una ONG estudiantil y no partidaria enfocada en problemáticas sociales, en la que era jefe de una campaña para la administración de desechos sólidos y el reciclaje.

“Su tarea consistía en pensar ideas para lidiar con las botellas y latas que ensucian las calles de Nueva York, pero estaba involucrado en muchos otros proyectos nuestros a lo largo de los años”, recordó Blair Homer, director ejecutivo del organismo.

“Era un miembro del equipo, colega y amigo muy querido, y un defensor de los estudiantes y el ambiente que también era creativo, talentoso, constante y animado. Su personalidad atrapante, sonrisa contagiosa y profunda inteligencia fueron claves para avanzar en causas por las que realmente se preocupaba en su trabajo y su vida personal. Ryan era un fiel trabajador de equipo que estaba siempre dispuesto a llevar a cabo tareas de ‘bloqueo’ necesarias para avanzar o conseguir un triunfo sobre una problemática, pero también brillaba como líder, jefe de campaña y vocero”, publicó el NYPIRG en redes sociales.

Carson también era conocido en la comunidad por su activismo en torno a la prevención de las muertes por sobredosis de narcóticos, una problemática que tuvo un impacto muy cercano por la pérdida de algunos de sus amigos a causa de las drogas.

En 2021 participó de una caminata entre la ciudad de New York y Albany, al norte del Estado, para hacer campaña a favor de que el Congreso estatal apruebe leyes para la creación de establecimientos públicos para la aplicación de inyecciones seguras.

Ahí conoció y generó una estrecha relación con Emily Gallagher, miembro de la Asamblea estatal de Nueva York, quien también perdió gente cercana por sobredosis. La representante vecinal le dedicó una sentida despedida: “Estoy devastada al compartir que mi querido amigo Ryan Carson […] fue asesinado esta noche. Lo conocí hace muchos años en la escena punk y ha sido un amigo muy confiable en Albany y en mi hogar. Lo extraño”.

I am devastated to share that my dear friend Ryan Carson, who worked for NYPIRG and created the advocacy organization “No OD NY”, was murdered last night. I met Ryan many years ago through the DIY punk scene and he has been a trusted friend in Albany and at home. I miss him. pic.twitter.com/jPmwWhBL4F

— Emily Gallagher (@EmilyAssembly) October 2, 2023